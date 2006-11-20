بودجه عملیاتی نهاد کتابخانه های عمومی کشور تهیه و تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر ، بودجه عملیاتی نهاد کتابخانه های عمومی پس از جلسات بحث و بررسی کارشناسی در اداره حقوقی نهاد کتابخانه های عمومی به صورت صریح و روشن تنظیم شده است و منطبق با تعریف و استاندارهای ایفلا ( فدراسیون بین المللی کتابخانه ها ) تدوین شده است .

مهدی اویارحسین معاون امور مالی این نهاد دراین زمینه به خبرنگارمهر گفت : با توجه به همه نیازهای نیروی انسانی ، تجهیزات و خرید کتاب برای کتابخانه های عمومی کل کشور بودجه ای به صورت دقیق و روشن درخواست کرده ایم و مواردی ازجمله تعمیرات کتابخانه ها ، استهلاک و مواردی از این دست در آن پیش بینی شده است .

وی افزود : یکی ازویژگی هایی که بودجه امسال کتابخانه های عمومی به آن توجه داشته و مورد تاکید رئیس جمهورهم بوده است عملیاتی بودن این بودجه است و برخلاف سالهای قبل که بودجه بر اساس تخمین ها پیشنهاد می شد بودجه امسال را با برآوردهای دقیق تهیه و تدوین کرده ایم .

معاون امورمالی این نهاد خاطرنشان کرد : مشکلی که درسالهای قبل وجود داشت و باعث بروزمشکل برای نهاد می شد مشخص نبودن ردیف بودجه نهاد دراستانها بود و بودجه تخصیص یافته به کتابخانه ها در ذیل بودجه وزارت ارشاد تعریف می شد که امسال از سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواسته ایم رقم دقیق بودجه ای که به کتابخانه های هراستان تخصیص می یابد را به ما اعلام کنند تا بر اساس این بودجه مسئولین نهاد درهراستان امکان هزینه کرد داشته باشند .

وی در ادامه گفت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این درخواست نهاد کتابخانه های عمومی موافقت کرده است و قرار است طی نامه ای رقم دقیق بودجه مشخص کتابخانه ها در هر استان اعلام شود .