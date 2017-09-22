آغاز پذیرش مسافر در ایستگاه مترو دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، دکتر محمد احمدی بافنده مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در خصوص آغاز پذیرش در ایستگاه دانشگاه تربیت مدرس در خط ۷ مترو تهران گفت: این ایستگاه در تقاطع بزرگراه چمران و خیابان جلال آل احمد قرار دارد که در مجاورت آن چند مرکز پزشکی و دانشگاهی مهمی هم وجود دارد.

وی با بیان اینکه اکنون همه شهروندان تهرانی و حتی ساکنان استان البرز می‌توانند با استفاده از شبکه مترو به‌راحتی به این مراکز دسترسی داشته باشند افزود: شرکت مترو تمام تلاش خود را کرد تا این ایستگاه قبل از آغاز سال تحصیلی جدید فعالیت آزمایشی خود را آغاز کند تا دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران و چند مرکز آموزشی دیگر در این منطقه، بتوانند از خدمات مترو استفاده کنند.

احمدی بافنده ادامه داد: به زودی در همین خط(خط ٧) ایستگاه مترو رودکی نیز مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با اشاره به اینکه در حال حاضر ساعت کاری خط ۷ مترو از ۶ صبح الی ۱۸ و فاصله گذر قطارهای آن هر ۳۵ دقیقه یکبار است خاطرنشان کرد: امیدواریم در آینده ای نزدیک با تخصیص قطارهای جدید از سوی نهادهای ذی‌ربط بتوانیم سطح خدمات در این خط را ارتقا دهیم.

گفتنی است، خط ۷ عمیق ترین خط مترو تهران است که جنوب شرقی تهران را به شمال غرب وصل می کند و در حال حاضر ایستگاه های بسیج، میدان محمدیه، بریانک، کمیل، شهید نواب صفوی، دانشگاه تربیت مدرس و صنعت در این خط فعال هستند.