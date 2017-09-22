۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۲۵

مدیر عامل مترو خبرداد:

آغاز پذیرش مسافر در ایستگاه مترو دانشگاه تربیت مدرس

ایستگاه دانشگاه تربیت مدرس در خط هفت متروی تهران، روز گذشته(پنجشنبه) پذیرش مسافر را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، دکتر محمد احمدی بافنده مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در خصوص آغاز پذیرش در ایستگاه دانشگاه تربیت مدرس در خط ۷ مترو تهران گفت: این ایستگاه در تقاطع بزرگراه چمران و خیابان جلال آل احمد قرار دارد که در مجاورت آن چند مرکز پزشکی و دانشگاهی مهمی هم وجود دارد.

وی با بیان اینکه اکنون همه شهروندان تهرانی و حتی ساکنان استان البرز می‌توانند با استفاده از شبکه مترو به‌راحتی به این مراکز دسترسی داشته باشند افزود: شرکت مترو تمام تلاش خود را کرد تا این ایستگاه قبل از آغاز سال تحصیلی جدید فعالیت آزمایشی خود را آغاز کند تا دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران و چند مرکز آموزشی دیگر در این منطقه، بتوانند از خدمات مترو استفاده کنند.

احمدی بافنده ادامه داد: به زودی در همین خط(خط ٧) ایستگاه مترو رودکی نیز مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با اشاره به اینکه در حال حاضر ساعت کاری خط ۷ مترو از ۶ صبح الی ۱۸ و فاصله گذر قطارهای آن هر ۳۵ دقیقه یکبار است خاطرنشان کرد: امیدواریم در آینده ای نزدیک با تخصیص قطارهای جدید از سوی نهادهای ذی‌ربط بتوانیم سطح خدمات در این خط را ارتقا دهیم.

گفتنی است، خط ۷ عمیق ترین خط مترو تهران است که جنوب شرقی تهران را به شمال غرب وصل می کند و در حال حاضر ایستگاه های بسیج، میدان محمدیه، بریانک، کمیل، شهید نواب صفوی، دانشگاه تربیت مدرس و صنعت در این خط فعال هستند.

