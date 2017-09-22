وحشت بازار سهام از تهدیدات کره شمالی کمرنگ شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در ادامه معاملات روز جمعه وحشت از جدیدترین تبادل سخنان تهدیدآمیز بین کره‌شمالی و ایالات متحده در اروپا با انتشار داده‌های اقتصادی قوی که از سهام اروپایی پشتیبانی می‌کرد کمرنگ شد و تمرکز سرمایه‌گذاران بر سخنرانی زمان‌بندی شده نخست‌وزیر انگلستان در مورد برگزیت، معطوف شد.

پس از این که کره شمالی اعلام کرد احتمال دارد یک بمب هیدروژنی را در اقیانس آرام تست کند، سهام آسیایی به سرعت در لیست فروش قرار گرفت و پول‌های امن با هجوم سرمایه‌گذاران روبرو شد، شاخص‌های اصلی سهام اروپا از ضررهای اوایل امروز بازگشت.

فرار از ریسک باعث شد که سرمایه‌گذارارن به سوی فرانک سوئیس و ین ژاپن روی بیاورند و ارز سوئیس با ۰.۳ درصد افزایش قیمت به نرخ برابری ۰.۹۶۸۱ فرانک در برابر یک دلار رسید درحالی‌که ین ۰.۵ درصد تقویت شد و طلا ۰.۴ درصد رشد کرد.

بنچ‌مارک‌های اروپایی اوج گرفتند و به قلمرو مثبت وارد شدند، هرچند سهام بخش معادن به علت این که قیمت فلزات با افزایش ریسک‌های ژئوپولیتیکی در آسیا کاهش یافته است، افت کرد.

شاخص سهام آمریکا ۰.۲ درصد افت را در اس‌اندپی ۵۰۰ به خود دید هرچند بازارها نشانه‌هایی از خستگی را نسبت به جنگ‌های لفظی کره‌شمالی و آمریکا، از خود نشان دادند.

با پیش‌بینی تاجران از این که ترسا می در مذاکرات خروج انگلستان از اتحادیه اروپا لحن نرم‌تری به کار خواهد برد، پوند به بالاترین میزان ۲ ماهه خود در برابر یورو رسید و قیمت خود در برابر دلار را هم تقویت کرد.

مایک بل، استراتژیست بازار جهانی در مدیریت سرمایه جی‌پی مورگان، می‌گوید: تداوم افزایش قیمت پوند استرلینگ در چند هفته اخیر تا حدی در واکنش به بانک انگلستان بوده است اما همچنین نشان‌دهنده این فرضیه است که ما توافق دوره گذار برگزیت را به دست خواهیم آورد.

یورو با ۰.۴ درصد رشد به نرخ ۱.۱۹۸۹ دلار رسید و در مسیر این قرار گرفت که در آخر خود را بالاتر به پایان برساند.

شاخص دلار در برابر سبدی از ۶ ارز مهم با ۰.۴ درصد افت به رقم ۹۱.۸۶ رسید.