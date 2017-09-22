به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق بر عدم عقب نشینی اربیل از برگزاری همه پرسی استقلال تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، وی گفت: حاضر به مذاکره جدی با بغداد هستیم؛ اما پس از برگزاری همه پرسی!

مسعود بارزانی همچنین مدعی شد: اکنون ما در برابر دو راهی «بردگی» و «آزادی» قرار داریم!

بارزانی همچنین ادعا کرد که با وجود نقص های زیاد قانون اساسی، اقلیم کردستان بیش از دولت بغداد به آن پایبند بوده است.

رئیس اقلیم کردستان عراق که تداوم ریاستش بر این اقلیم برخلاف قانون است، در ادامه اظهارات خود ضمن متهم ساختن دولت بغداد به فرقه گرایی مدعی شد: دولت کنونی یک دولت دموکراتیک نیست.

وی همچنین ادامه داد: برخی مسأله برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان را جدی نگرفتند و گمان کردند که ما برای سرپوش نهادن بر مشکلات داخلی این مسأله را مطرح کردیم.

بارزانی افزود: مسأله همه پرسی اکنون دیگر از دست من و احزاب کُردی خارج شده و به دست ملت کُرد افتاده است.

رئیس اقلیم کردستان ادامه داد: برگزاری همه پرسی مقدمه ای برای انجام مذاکرات درباره نفت و مرزها میان اربیل و بغداد خواهد بود. بعد از ۲۵ سپتامبر درباره همه چیز مذاکره می کنیم.

بارزانی گفت: هزینه استقلال را پرداخت خواهیم کرد و به خاطر آن خواهیم مُرد. امروز طرف های متعددی در داخل و خارج ما را تهدید می کنند و خواستار عدم برگزاری همه پرسی استقلال هستند.