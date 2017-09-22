آخرین تحولات میدانی سوریه؛ محور گفتگوی ظریف و همتای سوری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و وزیر خارجه سوریه در نیویورک دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار در خصوص آخرین تحولات سیاسی و میدانی سوریه در مبارزه علیه تروریسم و دیگر مسائل مورد علاقه تبادل نظر شد.