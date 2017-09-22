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۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۵۰

تکواندو گرندپری - مراکش

مردانی به یک چهارم نهایی صعود کرد/ دیدار انتقامی با حریف انگلیسی

مردانی به یک چهارم نهایی صعود کرد/ دیدار انتقامی با حریف انگلیسی

تکواندوکار تیم ملی کشورمان با رسیدن به مرحله یک چهارم رقابتهای گرندپری مراکش، برای صعود به نیمه نهایی در یک مبارزه انتقامی به مصاف حریفی از انگلیس می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رقابتهای گرندپری در سال ۲۰۱۷ امروز جمعه با حضور ۲۲۵ تکواندوکار از ۵۶ کشور در به میزبانی مراکش در مجموعه ورزشی «شاهزاده مولا عبدالله» شهر «رباط» آغاز شد. سجاد مردانی نماینده تیم کشورمان در روز نخست این رقابتهاست. 

وی دور نخست «محمد الهاتری» از نروژ را با نتیجه ۱۱ بر ۲ شکست داد و سپس برابر «ودران گولس» از کرواسی در حالی که در پایان راند سوم به تساوی ۱۰ بر ۱۰ رسیدن بود، را با امتیاز طلایی در راند چهارم شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

مردانی در این مرحله باید با «ماهاما چو» نایب قهرمان سال ۲۰۱۷ و برنز المپیک ۲۰۱۶  از انگلستان مبارزه کند. مردانی در المپیک و مسابقات قهرمانی جهان برابر این حریف بازنده شده و این دیدار می تواند یک مبارزه انتقامی برای نماینده کشورمان باشد. 

رقابتهای گرندپری مراکش به مدت سه روز برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 4094656

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