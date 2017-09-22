مردانی به یک چهارم نهایی صعود کرد/ دیدار انتقامی با حریف انگلیسی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رقابتهای گرندپری در سال ۲۰۱۷ امروز جمعه با حضور ۲۲۵ تکواندوکار از ۵۶ کشور در به میزبانی مراکش در مجموعه ورزشی «شاهزاده مولا عبدالله» شهر «رباط» آغاز شد. سجاد مردانی نماینده تیم کشورمان در روز نخست این رقابتهاست.

وی دور نخست «محمد الهاتری» از نروژ را با نتیجه ۱۱ بر ۲ شکست داد و سپس برابر «ودران گولس» از کرواسی در حالی که در پایان راند سوم به تساوی ۱۰ بر ۱۰ رسیدن بود، را با امتیاز طلایی در راند چهارم شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

مردانی در این مرحله باید با «ماهاما چو» نایب قهرمان سال ۲۰۱۷ و برنز المپیک ۲۰۱۶ از انگلستان مبارزه کند. مردانی در المپیک و مسابقات قهرمانی جهان برابر این حریف بازنده شده و این دیدار می تواند یک مبارزه انتقامی برای نماینده کشورمان باشد.

رقابتهای گرندپری مراکش به مدت سه روز برگزار خواهد شد.