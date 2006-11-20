تداوم و پایداری در اغلب ازدواج های خویشاوندی

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص بروز تفاهم در زندگی مشترک افزود: چنانچه ازدواج ها به صورت فامیلی و خویشاوندی انجام شود در این شرایط شناخت زوجین نیز از یکدیگر بیشتر خواهد شد و همین امر موجب پایداری بیشتر روابط خانوادگی و بروز تفاهم شود .

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر اکثر ازدواج ها بر خلاف این امر و به صورت دوستی ها و آشنایی ها در مکان های مختلف شکل می گیرد ، به همین دلیل ازدواج این افراد دوام زیادی ندارد و در نهایت منجر به طلاق و جدایی می شود.

این متخصص علوم رفتاری تاکید کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده 60 ازدواج های ناشی از آشنایی در محیط های عمومی به طلاق می انجامد بنابراین بهتر است والدین فرزندان خود را از انجام اینگونه ازدواج ها منع کنند.

ابهری گفت: شناخت زوجین و درک متقابل آنان از یکدیگر ، تناسب سطح تحصیلات ، تفاوت سنی کم و... از مهم ترین عوامل ایجاد تفاهم در زندگی مشترک زوجین است.

وی افزود: البته عامل دیگری که می تواند باعث تفاهم در زندگی شود شاغل بودن زن و شوهر است چنانچه یکی از زوجین شاغل باشد و دیگری زمان زیادی را در منزل به سر ببرد این امر موجب ایجاد اختلاف می شود اما در صورت اشتغال هر دو نفر این امر به وجود نمی آید.