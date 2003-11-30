4/20 درصد از صادرات غير نفتي به بخش كشاورزي اختصاص يافت

به گزارش خبر گزاري مهر، در شش ماهه نخست امسال 4/404 هزار تن محصولات كشاورزي به ارزش 3/512 ميليون دلار صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ، ارزش و قيمت هر كيلوگرم به تر تيب 4/5 درصد ، 7/52 درصد ، 8/44 درصد تغيير نشان مي دهد.

همچنين در اين مدت 143 هزار و 66 تن انواع خشكبار به ارزش 313 ميليون و913 هزار دلار، 80 هزار و 102 تن ميوه هاي تازه به ارزش 15 ميليون و 328 هزار دلار، 70 هزار و 859 تن سيزيجات به ارزش 12 ميليون و 779 هزار دلار، 196 هزار و 65 تن محصولات حيواني به ارزش 42 ميليون و780 هزار دلار ، 8 هزار و 77 تن محصولات دريايي به ارزش 19 ميليون و 954 هزار دلار و 22 هزار و 178 تن ساير محصولات كشاورزي به ارزش 18 ميليون و 968 هزار دلار صادر شده است.

بر اساس اين گزارش مقايسه سهم ارزش هر قلم كالاي كشاورزي از كل صادرات غير نفتي در شش ماهه نخست امسال نشان مي دهد پسته و مغز پسته ، پوست و انواع سالامبور، زعفران ، كشمش ، نخود و انواع بنشن به ترتيب با 9/10 درصد، 4/1 درصد ، يك درصد ، يك درصد و 8/0 درصد بيشترين سهم را دارا بوده اند.

براساس اين گزارش سهم ارزشي اقلام ياد شده از كل صادرات محصولات كشاورزي به ترتيب 1/53 درصد ، 9/6 درصد ، 8/4 درصد، 8/4 درصد و 1/4 درصد بوده است.

همچنين سهم تجمعي اقلام صادراتي محصولات كشاورزي نشان مي دهد كه ارزش شش قلم عمده محصولات كشاورزي نزديك به

1/15 درصد از كل صادرات غيرنفتي را تشكيل مي دهد درحالي كه رقم فوق درمقايسه با كل ارزش صادرات بخش كشاورزي

7/73 درصد است.