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۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۵۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

دستگیری ۳۰ دختر و پسر در پارتی مختلط در ورامین

دستگیری ۳۰ دختر و پسر در پارتی مختلط در ورامین

ورامین- فرمانده سپاه ناحیه ورامین از دستگیری ۳۰ دختر و پسر در پارتی مختلط در شهر ورامین خبر داد.

سرهنگ داوود اصغری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارشنبه شب، سربازان گمنام امام زمان(عج) از برپایی پارتی شبانه و مختلط در شهر ورامین آگاه شدند و بعد از کسب اطلاعات تکمیلی و شناسایی محل و کسب مجوز قضایی به محل که خانه ای در ورامین بود وارد شدند.

فرمانده سپاه ناحیه ورامین گفت: در این پارتی مختلط، بیش از ۳۰ دختر و پسر دستگیر و  مقادیری مشروبات الکلی  نیز از این محل کشف شد.

وی ادامه داد: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی دستگیر مراجع قضایی شدند.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی، امام جمعه موقت ورامین نیز در خطبه های نماز جمعه امروز این شهر، نسبت به برپایی پارتی های مختلط در شهر ورامین اظهار تاسف کرده و در خصوص تلاش برخی افراد برای تغییر چهره مذهبی ورامین هشدار داده بود.

کد مطلب 4094705

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