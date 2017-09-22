گفتگوی مدیران ایران و روس بر سر کیفیت فرآورده های دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمیدرضا اینانلو مدیر امور بین الملل و توسعه صادرات سازمان غذا و دارو، در مورد سفر هیئت روسی به کشورمان گفت: در سفر هیئت روسی به کشورمان، «وادیم مرکولوف»، قائم مقام دپارتمان ارزیابی مطالعات بالینی دارو و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت روسیه و «واقاب کوجایف» مدیر ثبت تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت روسیه از مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو و تجهیزات پزشکی سازمان بازدید و با مدیران ارشد این دو اداره کل بحث و تبادل نظر کردند.

وی افزود: این دو مسئول وزارت بهداشت روسیه در جلسه با مدیران اداره کل تجهیزات پزشکی و اداره کل دارو به تشریح فرایندهای ثبت و نظارت و کنترل تجهیزات پزشکی پرداختند.

اینانلو ادامه داد: با مذکرات نمایندگان روس و اداره کل دارو و با همکاری حوزه بین الملل سازمان در آینده نزدیک دو کشور در زمینه مطالعات بالینی داروها هماهنگ و همکاری خواهند کرد.

مدیر امور بین الملل و توسعه صادرات سازمان غذا و دارو اظهار داشت: همچنین قائم مقام دپارتمان ارزیابی مطالعات بالینی دارو و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت روسیه و مدیر ثبت تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت روسیه و هیئت همراه از بخش های مختلف مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو بازدید و با رئیس این مرکز گفتگو نمودند.

وی گفت: در این دیدار در خصوص کیفیت و کمیت ارزیابی فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی و بیولوژی دو کشور ایران و روسیه گفتگو و تبادل نظر شد.