شرور مسلح با ۴۸ فقره تیراندازی غیرمجاز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر عباس زاده با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطعانه با اشرار و عاملان تیراندازی‌های غیرمجاز در سطح استان، مأموران پلیس شهرستان دزفول با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی فردی را به هویت «ه – ف» که باقدرت نمایی با سلاح گرم موجب شرارت و اخلال در نظم عمومی شده بود را شناسایی کردند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس با گشت زنی‌های نامحسوس و هدفمند فرد موردنظر را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند که این اقدام پلیس رضایتمندی و قدردانی شهروندان را به دنبال داشت.

سردار عباس زاده با بیان اینکه متهم داری سوابق شرارت مختلفی از قبیل قدرت‌نمایی با سلاح گرم، ایجاد رعب و وحشت و زورگیری بوده است، اظهار کرد: متهم در تحقیقات به‌عمل‌آمده به ۴۸ فقره تیراندازی غیرمجاز در سطح شهرستان دزفول اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره معرفی متهم به مراجع قضائی بیان کرد: نیروی انتظامی مصمم است با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی که با تیراندازی‌های غیرمجاز آسایش شهروندان را برهم می‌زنند به‌صورت قاطعانه برخورد کند.