لزوم ترویج فرهنگ ایثار و تقویت معنویت در جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ حجت الاسلام علی خاتمی به همراه اسدالله درویش امیری در پیام مشترکی به مناسبت ۳۱ شهریور، سالروز آغاز هفته دفاع مقدس، همزمان با ایام ماه محرم، با ارج نهادن به رشادت های شهدا، ایثارگران و خانواده های آنان در ۸ سال دفاع مقدس، پاسداشت این ایام را موجب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، تقویت روح معنویت و طراوت اجتماعی به ویژه در میان نسل جوان و زمینه ساز استمرار فرهنگ متعالی ایرانی- اسلامی دانستند.

در این پیام مشترک آمده است: ایام هفته دفاع مقدس امسال که با شروع ماه محرم و نهضت سرخ عاشورا تقارن یافته، یادآور جانفشانی شهدا و ایثارگران عزیزی است که با اقتدا به ثارالله، مسیر آزادگی را برگزیدند. این ایام طلیعه جاودانه همبستگی ملی در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی و میهن است که در دوران جنگ تحمیلی با نثار خون هزاران شهید و ایثارگری های جانبازان و آزادگان سرفراز در دفاع از حریم این سرزمین تجلی یافت و در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی به ثبت رسید.

خاتمی و درویش امیری در پیام مشترک خود بمناسبت هفته دفاع مقدس تاکید کردند: موفقیت های امروز کشور و نظام اسلامی مرهون تلاش ها و رشادت های دلاورمردانی است که در دوران ۸ سال دفاع مقدس جانانه در مقابل دشمن ایستادگی کردند تا حتی یک وجب از خاک کشور به دست بیگانگان نیفتد و امروزه نیز راه سرخ ایثار و مقاومت آن بزرگمردان تاریخ از سوی سرداران امنیت و آرامش، مدافعین حرم و دلاوران حوزه دیپلماسی دنبال می شود تا بار دیگر نقشه شوم دشمنان در خدشه دار کردن امنیت و آسایش مردم ایران عزیز و مقابله با توان علمی دانشمندان داخلی خنثی شود.

این پیام می افزاید: پاسداشت یاد و خاطره از خودگذشتگی های شهدا و ایثارگران و خانواده محترم آنان در این روزگار ضرورتی انکار ناپذیر است که ضمن ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، به تقویت روح معنویت و طراوت اجتماعی به ویژه در میان نسل جوان منجر شده و زمینه ساز استمرار فرهنگ متعالی ایرانی- اسلامی خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان و استاندار زنجان تصریح کرده اند: با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، امید آن داریم که در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، در سایه رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا و رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت اله العظمی خامنه ای با انگیزه و تلاشی مضاعف در راه اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی گام نهاده و همگان در این راستا از هیچ کوششی دریغ ننمایند