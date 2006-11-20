همایش"سیره سیاسی و حکومتی پبامبر (ص)" برگزار می شود

عباس چراغ چشم مدیر گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد اظهار داشت: به منظور آشنایی آحاد مردم به ویژه فرهنگیان و نسل نوجوان و جوان کشور با الگوهای منطبق با سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) این همایش با مشارکت ستاد بزرگداشت سال پیامبر و همکاری دیگر نهادهای علمی و پژوهشی برگزار می شود .

وی با اشاره به اهداف برگزاری همایش فوق، تصریح کرد: هدف از برگزاری این همایش شناسایی، تدوین و تعیین محورهای بنیادین و همچنین آرمانها و اندیشه های سیاسی پیامبر در دستگاههای حکومتی است، یکی دیگر از اهداف برگزاری این همایش بررسی، تحلیل، ارزیابی ابعاد مختلف نظام حاکم و طراحی مدلها و ابداع برنامه های فرهنگی و علمی با مد نظر قرار دادن سیره پیامبر اسلام در نظام مطلوب سیاسی است.

چراغ چشم با اشاره به محورهای عمده برگزاری این همایش یادآور شد: مبانی و کلیات سیره نبوی با توجه به مباحث انسان شناختی و مبانی اخلاقی پیامبر، اهداف سیره سیاسی و حکومتی پیامبر، نظام سیاسی نبوی، نظریه های سیاسی، مباحث تطبیقی، آسیب شناسی، ابعاد الگویی و تربیتی در سیره پیامبر اهداف این همایش را تشکیل می دهند .ود.

همایش "سیره سیاسی و حکومتی پیامبر(ص)" 18 بهمن ماه امسال در سالن همایشهای پژوهشهای علوم و اندیشه اسلامی قم برگزار می شود.