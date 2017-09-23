حضور رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی در هفته اول مهرماه

حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه تهران دعوت نامه خود را برای حضور رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی از سوی این وزارتخانه به دفتر رئیس جمهور ارسال کرده است.
وی افزود: در سال های گذشته رویه بر این بود که مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران برگزار می شد که براین اساس امسال نیز دانشگاه تهران از رئیس جمهور برای این مراسم دعوت کرده است.
سرپرست معاونت فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: تصمیم نهایی زمان قطعی برگزاری این مراسم با دفتر رئیس جمهور است.
به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این نیز رئیس دانشگاه تهران اعلام کرده بود که رئیس جمهور را برای حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی دعوت کرده اند.
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