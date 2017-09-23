ترافیک سنگین در معابر بزرگراهی پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ حسن عابدی گفت: در حال حاضر معابر بزرگراهی تهران بار ترافیک سنگینی را شاهد هستند.

وی افزود: در بزرگراهی چون بابایی در شرق تهران، نواب در جنوب، حکیم، هاشمی، همت و معابر آزادراهی بار ترافیک سنگین گزارش شده است چرا که علاوه بر بار رفت شهروندان در روز اول مهر و بازگشایی مدارس، بار بازگشت مسافران را نیز شاهد هستیم. خوشبختانه با توجه به بار ترافیک سنگین بزرگراهی هیچ مشکل تصادف، خرابی و گره مشاهده نشده و بار ترافیک در حال جریان است.

وی در خصوص ترافیک مناطق مرکزی تهران اعلام کرد:‌ وضعیت تردد در این معابر نیز در جریان است، اما در منطقه ۴ تهران محدوده شهید صیاد شیرازی، شهید موسوی و گیلان به دلیل وجود تعداد زیادی مدرسه هنوز ترافیک نیمه‌سنگین وجود دارد.

عابدی گفت: مأموران پلیس راهور تا عادی شدن وضعیت ترافیک برای مدیریت جریان ترافیک و تسهیل در تردد شهروندان در معابر حضور خواهند داشت.

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ با توصیه به شهروندان برای همکاری با ماموران پلیس راهور گفت :به والدین توصیه میشود از توقف دوبل در جلوی مراکز آموزشی و مدارس خودداری کنند.