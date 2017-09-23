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۱ مهر ۱۳۹۶، ۹:۵۴

خودروی استرالیایی مجهز به ۲۸۴ سلول خورشیدی

خودروی استرالیایی مجهز به ۲۸۴ سلول خورشیدی

یک شرکت استرالیایی خودرویی الکتریکی مجهز به ۲۸۴ سلول خورشیدی ساخته است.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، خودروی استرالیاییSunswift Violet  از امروز تور رونمایی خود را آغاز می کند. این خودروی صندوق دار الکتریکی چهار در  مجهز به ۲۸۴ سلول های خورشیدی میکروکریستالین است. این سلول های خورشیدی قابلیت تولید ۱.۱ کیلووات برق دارند. سازندگان این خودرو ادعا می کنند وسیله نقلیه سرعت و قدرت تحمل مناسبی دارد. به هرحال قرار است وجوه مختلف این خودرو در مسیر مسابقه ۳۰۲۱ کیلومتری داروین تا آدلاید  مورد آزمایش قرار گیرد.

نسخه های قبلی خودروهایSunswift رکورد سرعت خودروهای الکتریکی در ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ میلادی را شکستند. خودروی مذکور توسط اعضای گروه مسابقه خورشیدیSunswift در دانشگاه نیو ساوت ولز ساخته شده است.

رهبر این گروه می گوید: Violet شبیه یک خودروی خانوادگی است اما به اندازه یک دستگاه تستر الکتریسیته مصرف می کند. خودرو مجهز به سیستم های سرگرمی، تهویه، جهت یابی، دوربین معکوس، حسگرهای پارک  و حتی وای فای است.

قبل از آنکه این خودرو وارد مسیر مسابقه داروین تا آدلاید شود، ۴۳۰۰ کیلومتر در جاده طی خواهد کرد.

کد مطلب 4094905
شیوا سعیدی

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