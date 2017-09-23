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۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۸

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان:

۶ وقف جدید طی شش ماهه سال ۹۶ داشتیم

۶ وقف جدید طی شش ماهه سال ۹۶ داشتیم

زنجان- مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت:طی شش ماهه سال ۹۶ تنها شش وقف جدید داشتیم و برای شهری که به شهر شور و شعور حسینی مشهور است بسیار کم است.

حجت الاسلام جعفر جنتی در گفتگو با خبرنگار مهراز وجود دو هزار و ۷۶۳ موقوفه در استان زنجان خبر داد و گفت: در کل استان زنجان ۲۶ هزار و ۶۸۰ رقبه وجود دارد. 

وی اظهار کرد: طی شش ماهه سال ۹۶ تنها شش وقف جدید  در استان زنجان داشتیم و برای شهری که شهر شور و شعور حسینی مشهور است بسیار کم است و در شان این استان و مردم نیست و باید فرهنگ وقف در جامعه به خوبی تقویت شود. 

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: این وقف ها در بخش زمین برای احداث مسجد، روضه خوانی  وزمین برای مرقد امامزادگان  است و وقف های انجام شده طی شش ماهه سالجاری خوب نیست. 

جنتی تاکید کرد: هریک از این موقوفات با نیات متفاوتی وقف شده اند که اداره کل اوقاف و امور خیریه براساس نیات واقفان عمل می‌کند.

وی تصریح کرد: وقف یک سنت حسنه است و باید جایگاه واقعی وقف در جامعه تقویت شود و ترویج فرهنگ وقف در جامعه ضروری است و اداره کل اوقاف در چهار حوزه کاری موقوفات، شناسایی، احیاء، افزایش بهره وری و اجرای نیات واقفان فعالیت می کند.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: رسانه ها نسبت به ترویج فرهنگ وقف در جامعه تلاش کنند و حفظ و نگهداری از موقوفات به عنوان یک اصل مهم باید مورد توجه همه آحاد جامعه قرار گیرد و فرهنگ وقف به عنوان یک اصل مهم تبیین شود.

جنتی با بیان اینکه تنها دو درصد موقوفات مختص قرآن است، افزود: این خیلی کم است و باید وقف قرآنی تقویت شود.

کد مطلب 4094988

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