  1. استانها
  2. قزوین
۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین:

خودکفایی در تولید روغن با توسعه کشت دانه های روغنی امکان پذیر است

خودکفایی در تولید روغن با توسعه کشت دانه های روغنی امکان پذیر است

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: خودکفایی و خود اتکایی در تولید روغن مورد نیاز کشور با توسعه کشت دانه های روغنی بویژه محصول کلزا میسر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد روز شنبه در جلسه توسعه کشت کلزا اظهار کرد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد روغن مورد نیاز کشور وارداتی است باید برای رسیدن به خودکفایی، کشت دانه های روغنی کلزا را توسعه داد.

وی افزود: استان قزوین در زمینه کشت دانه های روغنی و کلزا جزو استانهای مطرح کشور است و کشاورزان باید برای تحقق سیاست های دولت و تامین دانه های روغنی نسبت به کشت این محصول اقدام کنند.

متقی فرد خاطر نشان کرد : در سال زراعی جاری حدود ۱۶ هزار هکتار برنامه ابلاغ شده به استان برای کشت کلزا است که در تلاش هستیم با ایجاد شرایط مناسب این میزان کشت را محقق کنیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین یادآور شد: امیدواریم برای رسیدن به خود اتکایی در تامین دانه های روغنی مورد نیاز با یک برنامه ریزی مناسب به نتیجه برسد.

وی در ادامه با اشاره به هماهنگی های انجام شده بر لزوم اهمیت تامین آب مورد نیاز کشت کلزا در زیر شبکه تاکید کرد.

کد مطلب 4095120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها