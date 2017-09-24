جای خالی دوامضا درتفاهم نامه تفکیک اموال کمیته المپیک وپارالمپیک

به گزارش خبرنگار مهر، پایان اختلاف نیم طبقه ای کمیته ملی المپیک و پارالمپیک نتیجه نشست تعیین کننده ای بود که ۲۱ شهریورماه در محل کمیته ملی پارالمپیک و با حضور رئیس و دبیر کل این کمیته، رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک همراه با معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش برگزار شد.

این چهارمین جلسه ای بود که در راستای اجرای تبصره دوم قانون انتزاع مبنی تفکیک اموال دو کمیته ملی المپیکو پارالمپیک از یکدیگر برگزار شد و پایان کشمکش یک ساله برای اجرای دستور رئیس جمهور در این زمینه را به همراه داشت. بر اساس نتیجه به دست آمده در این نشست، علاوه بر اختصاص کامل طبقه اول ساختمان المپیک و پارالمپیک به کمیته ملی پارالمپیک، مسئولان دو کمیته در مورد دیگر املاک و دارایی های این ساختمان و همچین آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک و خوابگاه آزادی به تفاهم وجمع بندی رسیدند.

طبق توافق صورت گرفته قرار است کمیته ملی المپیک تا ۱۵ مهرماه نسبت به اجرای کامل این تفاهم نامه اقدام کند.

تمام این توافقات در تفاهم نامه کمیته ملی المپیک و پارالمپیک قید شده است. قرار بود این تفاهم نامه پس از امضا توسط محمود خسروی وفا و کیومرث هاشمی، برای وزارت ورزش هم ارسال شود تا محمدرضا داورزنی هم آن را امضا کند اما هنوز کیومرث هاشمی تفاهم نامه موردنظر را امضا نکرده است!

خسروی وفا این تفاهم نامه را امضا کرده است اما امضای کیومرث هاشمی به دلیل حضور وی در محل برگزاری بازی های داخل سالن آسیا در عشق آباد هنوز انجام نشده و به همین دلیل این تفاهم نامه برای وزارت ورزش هم ارسال نشده است تا داورزنی به عنوان نماینده وزارت ورزش هم آن را امضا و نهایی کند.