روند دوری رهبران آسیایی از رئیس جمهور آمریکا آغاز شد / بوش مانند رئیس جمهور شکست خورده به هانوی آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه با بیان این مطلب درباره پایان اجلاس سازمان همکاری اقتصادی اقیانوس آرام -آسیا (اپک) نوشت : برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند که دیپلماسی پشت درهای بسته اجلاس منطقه ای اپک در ویتنام نتیجه ای برای حل بحران برنامه هسته ای کره شمالی در برنداشت و حتی ممکن است سبب وخیم تر شدن اوضاع شود.



بر اساس تحلیل این خبرگزاری غربی، رهبران در اجلاس همکاری اقتصادی اقیانوس آرام و آسیا (اپک) که روز گذشته درهانوی به پایان رسید، با انتشاربیانیه ای درباره آزمایش هسته ای کره شمالی در9 اکتبرابراز نگرانی شدید کردند که به گفته تحلیلگران این کاراحتمالا کیم جونگ ایل رهبرخاطی کره شمالی را خرسند نخواهد کرد .

رهبران دراین نشست ، از تحریمهای سازمان ملل علیه کره شمالی حمایت کردند و خواستارازسرگیری زود هنگام مذاکرات شش جانبه به منظور خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره شدند .

تحلیلگران معتقدند که رهبرکره شمالی در ظاهر نیز از درخواستهای بین المللی اطاعت نخواهد کرد .

کشورهای شرکت کننده دراجلاس اپک و حتی چین به عنوان متحد قدیمی کره شمالی ، آزمایش هسته ای پیونگ یانگ را محکوم واعلام کردند که جامعه بین المللی نباید به این کشور اجازه دهد تسلیحات هسته ای دراختیار داشته باشد .

تحلیلگران خاطرنشان می کنند که مذاکرات سخت رهبران درهانوی درباره کره شمالی به جزء اظهارات شفاهی و درخواستهای مکرر از پیونگ یانگ برای اتخاذ گامهای موثر و واقعی برای اجرای توافقنامه سپتامبر 2005 چیزی به همراه نداشت .

بنا برتحلیل خبرگزاری فرانسه، عدم دستیابی به پیشرفت دراجلاس اپک درباره کره شمالی بازتابی از ناکامی سیاست بین المللی آمریکاست .

دراین اجلاس بوش تلاش کرد با برگزاری نشستهای دو جانبه و چند جانبه با رهبران کشورهای درگیر درباره موضوع هسته ای کره شمالی، نظرآنان را برای حمایت از موضع واشنگتن در قبال پیونگ یانگ جلب کند، اما این اقدامات نیزکاری از پیش نبرد .

دراین اجلاس کره شمالی شرکت نداشت، به همین خاطرارتباطها و تماسهای پنج کشور شرکت کننده در مذاکرات شش جانبه، روندی ناقص و دشوار را پیمود . این ارتباطات هیچ نتیجه ای درباره اعلام زمان از سرگیری مذاکرات شش جانبه درپی نداشت .



نتیجه نشست رهبران درحاشیه اجلاس اپک ، تکرارهمان نسخه از اظهارات و تصمیم گیریهای قبلی درباره کره شمالی بود که اندک تغییری درآن مشاهده می شود یعنی : مذاکرات شش جانبه باید به زودی از سرگرفته شود که همان اوایل دسامبراست که پیشتراعلام شد.

درراستای تلاش برای ازسرگیری مذاکرات شش جانبه،کریستوفرهیل نماینده آمریکا دراین مذاکرات اوایل هفته جاری راهی پکن خواهد شد تا با همتای چینی خود دیدار و گفتگو کند .

تحلیلگران معتقدند که پس از شکست جمهوریخواهان در انتخابات کنگره ، بوش مانند یک رئیس جمهور شکست خورده به هانوی آمد و رهبران آسیایی روند دوری از وی را آغاز کردند .

تحلیلگران براین باورند که وحدت کمی که پیشتر بین کشورهای درگیرپس از آزمایش هسته ای کره شمالی ملاحظه شد؛ کمی از هم گسسته شده است .