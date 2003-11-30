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۹ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۲۲

با تلاش ماموران انتظامي چهارمحال و بختياري:

387 قطعه اشياء قديمي و عتيقه از قاچاقچيان ميراث فرهنگي كشف شد

ماموران مبارزه با قاچاق فرماندهي انتظامي استان چهار محال بختياري تعداد 387 قطعه اشياء عتيقه و قديمي از محل سكونت قاچاقچيان ميراث فرهنگي كشف كرده اند.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مركز اطلاع رساني ناجا در پي گزارش واصله از مديريت مبارزه با قاچاق استان چهار محال و بختياري و به دنبال كشف چهار عدد سكه عتيقه از دو نفر از عوامل قاچاقچي، ماموران انتظامي اين استان  پس از انجام پيگيري هاي  دقيق و عمليات هاي و تحقيقات نامحسوس  موفق به دستگيري عوامل اصلي  قاچاق اين اشياء شدند.

بنابر اين گزارش پس از دستگيري اين عوامل در بازرسي از منازل افراد قاچاقچي كه با هماهنگي مقام قضايي صورت گرفت تعداد 387 قطعه اشياء عتيقه اعم از انواع كوزه ، سكه هاي مختلف ، ظروف سفال و سيني هاي مسي با قدمت هاي تاريخي مختلف از اين افراد كشف و ضبط شد.  

کد مطلب 40952

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