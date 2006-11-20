معضل ترافیک تهران با فشارهای سیاسی حل نمی شود / مترو یک ریال نیز از دولت دریافت نکرده است

دکتر نادر شریعتمداری در گفتگو با خبرنگار مهر ، با استناد به بند 2 فصل اول تبصره 13 که درباره حمل و نقل عمومی بحث می کند گفت: پیش پرداخت فاینانس واگن ها و لکومتیو راه آهن شهری تهران و سایر شهرها با اولویت محدوده اضطرار آلودگی هوا در تهران بر عهده دولت است در صورتی که خطوط مصوب خط 3 و 4 و همچنین خطوط 6 و 7 که در محدوده اضطرار آلودگی هوا قرار دارد و مصوبه شورای شهر و شورای عالی ترافیک را دارد هنوز به علت عدم پرداخت بودجه لازم از جانب دولت در حالت تعلیق قرار دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با توجه به اولویت احداث خطوط مترو در تهران و تامین نشدن بودجه مترو بعد از گذشت 7 ماه از سال ، تصویب بودجه 150 میلیون دلاری برای احداث منوریل را بی توجهی به معضلات اصلی تهران و بیشتر به جهت فضای سیاسی این روزها دانست و تاکید کرد: دولت باید مشخص کند که چه میزان بودجه بر مبنای تبصره 13 به بخش مترو و حمل و نقل تهران اختصاص خواهد یافت در حالی که امسال مترو حتی یک ریال از دولت دریافت نکرده است.

وی با اشاره به پرداخت نشدن مابه تفاوت بلیت و همچنین 25 میلیارد تومان تعهد دولت نسبت به مترو ، گفت: مجموعه دولتمردان و مدیران و همچنین شهروندان درگیر مسایل ترافیک هستند و کوتاهی در این زمینه و از دست دادن فرصت ها باعث پیچیده تر شدن گره های موجود می شود.

شریعتمداری با اعلام اینکه هنوز کارهای کارشناسی در زمینه منوریل انجام نشده است و این موضوع نیاز به تحقیقات گسترده تری دارد ، اضافه کرد: باید این پول در اختیار شهرداری قرار گیرد تا با توجه به اولویت های ترافیکی شهر و بر اساس طرح توسعه حمل و نقل شهری که در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران ارائه شده است ، هزینه شود.