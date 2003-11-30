پروژ ه هاي گردشگري در استان سيستان و بلوچستان افتتاح مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس سازمان ايرانگردي وجهانگردي سه شنبه 11 آذرماه در سفر 3 روزه خود به استان سيستان وبلوچستان به دنبال افتتاح چند پروژه گردشگري از جمله آژانس توريستي وبازديد از نمايشگاه بين المللي چابهار در ديدار با مسوولين استان به بررسي زمينه هاي توسعه صنعت گردشگري در اين استان مي پردازد.

عبد خدايي هدف ازسفر خود به استان سيستان وبلوچستان را وجود ظرفيتهاي بالقوه وتوانمند مناطق ويژه اقتصادي همچون چابهار ونيز وجود منطقه سيستان به عنوان قطب تاريخي استان دانست وافزود: منطقه تفتان در بلوچستان نيز يك قطب اكوتوريستي است وتلاش ما ومسوولين استان در اين سفر كمك به احياي سرزميني اسطوره اي است كه در بردارنده بزرگترين حماسه ملي وميهني ماست وهمگان بايد آن را باز شناسند.