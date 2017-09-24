کریم امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اوج شیوع بیماری تب کریمه کنگو در کشور از اردیبهشت تا پایان شهریورماه است، اظهارداشت: بعد از این مدت نیز بیماری در کشور وجود دارد اما موردی است و تاکنون گزارش نشده که این بیماری در ٦ ماهه دوم سال مشکلی ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه تا پایان شهریورماه بیش از ١٢٠ نفر به تب کریمه کنگو مبتلا شده اند، افزود: تعداد فوتی ها نیز به ٨ نفر رسیده است.

این مقام مسئول تا مردادماه تعداد فوتی ها ٥ نفر بود، گفت: این آمار مربوط به استانهای کرمانشاه، مازندران، اصفهان، هرمزگان و خراسان رضوی بوده است ضمن اینکه متاسفانه در مرداد ٣ مورد دیگر به این آمار اضافه شده که دو مورد مربوط به استان سیستان و بلوچستان و یک مورد مربوط به استان فارس بوده است.

امیری گفت: ما در ١٣ استان کشور با این بیماری درگیری داشتیم که در ٥ استان(یزد، گیلان، لرستان، اردبیل و کرمان) خوشبختانه مورد فوتی نداشتیم.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام محرم اضافه کرد: ما به مردم توصیه می کنیم گوشت مورد نیازشان را از قصابی ها و مراکز مجاز تهیه کنند.

امیری با بیان اینکه ریختن خون دام در معابر می تواند خطرناکً باشد و احتمال آسیب رسیدن به کسانی که سر دام را می برند هم وجود دارد، گفت: مردم حتما نباید دام بگیرند و می توانند به خرید گوشت اکتفا کنند چراکه علاوه بر تب کریمه احتمال انتقال بیماری هایی مانند تب مالت هم از این طریق وجود دارد؛ بنابراین نه فقط در این ایام بلکه در تمام طول سال مردم باید از کشتار دام در منازل و معابر خودداری کنند.