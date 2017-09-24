«ماه هفتم» ماجرای زنی است که در جنگ شیمیایی شده است/ اثری گزنده

امیر زاوش نویسنده و کارگردان کارگردان «ماه هفتم» درباره استقبالی که تا امروز از این اثر نمایشی شده است به خبرنگار مهر گفت: این نمایش از ۲۱ شهریورماه اجرای عمومی خود را در خانه نمایش اداره تئاتر آغاز کرده و با توجه به اینکه این نمایش در اداره تئاتر که مخاطب کمتری از ایرانشهر و تئاتر شهر دارد به صحنه می رود و معمولا مخاطبان ذهنیتی از پیش مشخص شده نسبت به آثار دفاع مقدس دارند، اما تا امروز کار مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است.

وی درباره داستان و مضمون نمایش بیان کرد: این نمایش اثری ضدجنگ است که تاثیر و عواقب اتفاقات جنگ را در زمان حال به تصویر می کشد و با ذهنیتی که مخاطبان معمولا از چنین آثاری دارند، متفاوت است. این اثر نمایشی داستان زندگی زنی است که در زمان جنگ تحمیلی امدادگر بوده و باوجود بارداری اش شیمیایی شده است. سال ها بعد دخترش بزرگ شده اما به دلیل عوارض ناشی از شیمیایی شدن مادرش توانایی مادر شدن ندارد و مدام فرزندانش سقط می شوند. همین مساله باعث شده که او وضعیت نامناسب روانی پیدا کند چون او در شکل گیری وضعیت فعلی اش نقشی نداشته و افراد دیگری باعث بروز این مشکلات برای وی شده اند.

زاوش یادآور شد: در نمایش «ماه هفتم» چالش بین مادری که به دنبال آرمان هایش رفته و فرزندی که به این دلیل ناقص شده است، وجود دارد. پزشک معالج دختر پیشنهاد رحم اجاره ای را مطرح می کند اما به دلیل اینکه احتمال دارد نطفه نیز ناقل بیماری باشد کسی این کار را نمی پذیرد تا اینکه در نهایت مادر دختر این ریسک را به خاطر دخترش می پذیرد و جنین دخترش را در رحمش پرورش می دهد.

وی متذکر شد: در این نمایش ۲ چالش مادری که نطفه دخترش را در رحمش پرورش می دهد و دیگر مشکلاتی که زنان شیمیایی با آن روبرو می شوند، مطرح می شود. این نمایش موضوع گزنده ای را مطرح می کند و شیوه اجرایی نمایش نیز به شکل رئالیسم شاعرانه است.

این کارگردان تئاتر در پایان درباره طراحی صحنه نمایش توضیح داد: طراحی صحنه نمایش به شکل یک جنین است و فضایی استعاری و غیررئالیستی را به تصویر می کشد. برای اینکه تلخی مدنظر به درستی به نمایش درآید بازی ها مبنای رئالیستی دارد اما در مواقعی نیز دیوار چهارم شکسته شده و نمایش از شکل رئالیستی خارج می شود.

نمایش «ماه هفتم» به کارگردانی امیر زواش از ۲۱ شهریور تا ۵ مهر هر روز از ساعت ۲۰ به مدت ۵۰ دقیقه در خانه‌ نمایش اداره تئاتر روی صحنه می‌رود.

فاطمه سرلک، مهسا نظری و امیر زاوش در ایین نمایش به ایفای نقش می پردازند. این نمایش برنده جایزه در بخش های نویسندگی، کارگردانی و بازیگری از جشنواره تئاتر دفاع مقدس ساوه شده است.