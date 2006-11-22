توسعه فعالیت های ستاد توسعه فناوری های نوین وزارت بهداشت / ایجاد کارگروه های جدید در کمیته های نانو و بیوتکنولوژی ستاد توسعه فناوری های نوین

دکتر نادر مقصودی - دبیر ستاد توسعه فناوری های نوین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : دو سند ملی نانو و بیوتکنولوژی در کشور در فناوری های نوین وجود دارد که این سند طی یک برنامه چندین ساله منطبق با برنامه های 5 ساله با در نظر گرفتن چشم انداز بیست ساله و برنامه های راهبردی ایران 1400 در بحث فناوری های نوین اجرا می شود.

وی افزود: این برنامه های کلان در زمینه فناوری و تکنولوژی های نوین در وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت بهداشت در قالب بحث سلامت، وزارت علوم تربیت نیرو، وزارت صنایع توسعه صنعت و سازمان محیط زیست کاربرد بیوتکنولوژی محیط زیست صورت می گیرد.

معصومی با اشاره به اهمیت تشکیل ستاد توسعه فناوری های نوین وزارت بهداشت خاطر نشان کرد : این ستاد شامل دو کمیته بزرگ نانو و بیوتکنولوژی است و اهداف سند را به صورت پروژه های تحقیقاتی تدوین کرده است که با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز علمی و تحقیقاتی آنها را به طرح های عملیاتی تبدیل می کند.

دبیر ستاد توسعه فناوری های نوین وزارت بهداشت یاد آور شد : بر اساس مصوبات کمیته های نانو و بیوتکنولوژی، در این ستاد کار گروه هایی از جمله کار گروه توسعه منابع انسانی، زیر ساخت های تحقیقاتی ، پشتیبانی تولید ، کمیته استانداردها و پژوهش وجود دارد که هر کدام بنا به نیازهای ستاد، اهداف خاصی را در جهت توسعه و پیشرفت روز افزون این فناوری ها در کشور دنبال می کنند.