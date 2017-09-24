ثبت نام ترم پاییز مدرسه رباتیک دانشگاه امیرکبیر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مدرسه رباتیک امیرکبیر از تابستان ۹۶ فعالیت خود را با شعار «رباتت را خودت بساز!» آغاز کرده و به دنبال آن است که دانش آموزان و دانشجویان را در مقاطع مختلف با روش های اصولی و علمی پرورش دهد تا بتوانند در آینده نزدیک، خود خالق طرحها و ایده های خود باشند.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) که سابقه برگزاری چندین دوره مسابقات بین المللی رباتیک با نام AUTCup را داشته و همکاری بسیار خوبی با فدراسیون جهانی رباتیک (فیرا) دارد، با کسب عناوین مختلف جهانی رباتیک در یک دهه گذشته ثابت کرده که از دانشگاه های پیشرو در این زمینه است.

این دانشگاه صنعتی با توجه به نیاز کشور بر تعمیم آموزش استاندارد و پژوهش کاربردی و با هدف پرورش روحیه خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و تقویت روحیه کار تیمی در میان نسل جوان کشور، تصمیم به ایجاد مدرسه ای گرفته است که بتواند به وسیله آن، سطح علمی و فنی دانش آموزان و دانشجویان علاقه مند به فراگیری دانش رباتیک را ارتقا دهد و این پژوهشگران بتوانند در نهایت، ایده های خلاقانه خود را به تولید فناوری و محصول برسانند.

مدرسه رباتیک امیرکبیر، در ترم پاییز ۹۶ پذیرای دانش آموزان در مقاطع تحصیلی چهارم تا دوازدهم و گروه های دانشجویی خواهد بود و در آینده نزدیک دانشجویان را به صورت گسترده تر در پوشش خود قرار خواهد داد.