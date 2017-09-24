برگزاری ۴۵۰ گفتمان دینی طی ایام ماه محرم و صفر استان همدان

حجت‌الاسلام داوود عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری ۴۵۰ گفتمان دینی در استان همدان خبر داد و گفت: محور این گفتمان‌های دینی امر به معروف و نهی از منکر، بحث‌های اعتمادی و آسیب‌های اجتماعی از منظر دین است.

وی با بیان اینکه در ایام محرم و صفر برگزاری گفتمان‌های دینی با قوت دوچندان مدنظر است، گفت: برگزاری گفتمان‌های دینی در مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌ها مدنظر است چراکه خروجی مطلوبی دارند.

معاون فرهنگی آموزشی تبلیغات اسلامی همدان با بیان اینکه باید از این ایام معنوی که یک ظرفیت‌ در راستای تبیین اهداف و آرمان‌های انقلاب و عاشوراست به نحو احسن بهره برد، عنوان کرد: مبلغان دینی و روحانیون باید در راستای آگاه‌سازی جوانان و کاهش آسیب‌ها اقدام کنند.

حجت الاسلام عباسی با اشاره به برگزاری ۹ همایش مبلغین و ۹ همایش مسئولان هیئت‌های مذهبی در ایام عزاداری محرم و صفر در همدان، گفت: امر به معروف و نهی از منکر باید به صورت تخصصی دنبال شود.