۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۲

معاون فرهنگی آموزشی تبلیغات اسلامی همدان عنوان کرد:

برگزاری ۴۵۰ گفتمان دینی طی ایام ماه محرم و صفر استان همدان

همدان - معاون فرهنگی آموزشی تبلیغات اسلامی همدان گفت: طی ایام ماه محرم و صفر سال‌جاری ۴۵۰ گفتمان دینی دانش‌آموزی، دانشجویی و حوزوی در استان همدان برگزار می شود.

حجت‌الاسلام داوود عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری ۴۵۰ گفتمان دینی در استان همدان خبر داد و گفت: محور این گفتمان‌های دینی امر به معروف و نهی از منکر، بحث‌های اعتمادی و آسیب‌های اجتماعی از منظر دین است.

وی با بیان اینکه در ایام محرم و صفر برگزاری گفتمان‌های دینی با قوت دوچندان مدنظر است، گفت: برگزاری گفتمان‌های دینی در مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌ها مدنظر است چراکه خروجی مطلوبی دارند.

معاون فرهنگی آموزشی تبلیغات اسلامی همدان با بیان اینکه باید از این ایام معنوی که یک ظرفیت‌ در راستای تبیین اهداف و آرمان‌های انقلاب و عاشوراست به نحو احسن بهره برد، عنوان کرد: مبلغان دینی و روحانیون باید در راستای آگاه‌سازی جوانان و کاهش آسیب‌ها اقدام کنند.

حجت الاسلام عباسی با اشاره به برگزاری ۹ همایش مبلغین و ۹ همایش مسئولان هیئت‌های مذهبی در ایام عزاداری محرم و صفر در همدان، گفت: امر به معروف و نهی از منکر باید به صورت تخصصی دنبال شود.

کد مطلب 4095574

