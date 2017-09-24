امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مورد توجه مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید موسی حسینی مجد ظهر یکشنبه در مردم اسداباد گفت: محرم و صفر به صورت عام و تاسوعا و عاشورا به صورت خاص فرصت‌های فوق العاده ای را ایجاد می‌کنند.

وی با بیان اینکه این ایام تنها ماه سیه پوشی و گریه کردن نیست، گفت: ماه محرم کانون حرکت آفرینی برای شور و شعور در مقابل ظلم و جور، زشتی ها و ناپاکی ها است.

امام جمعه اسدآباد یکی از دلایل قیام امام حسین(ع) را امر به معروف و نهی از منکر خواند و گفت: عزاداری در ماه محرم خوب است اما کسب فضائل اخلاقی از آن مهمتر است و باید مردم در زمینه ترویج فریضه امر به معروف بیشتر تلاش کنند.

وی با بیان اینکه خداوند نظام مقدس جمهوری اسلامی را به عنوان یک نعمت به ما ارزانی داشته و یکی از اصول قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: اگر امر به معروف و نهی از منکر به صورت یک وظیفه قطعی شود به یقین وضع تغییر می‌کند و بعضی پدیده‌ها و ناهنجاری‌هایی که در جامعه می‌بینیم، از بین می‌رود.

حجت الاسلام سیدموسی حسینی افزود: امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باید اجرا و از آن حمایت شود و این موضوع مورد توجه مسئولان باشد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، عنوان کرد: مقام معظم رهبری در بیاناتی دفاع مقدس را مظهر حماسه دین داری و آرمان خواهی و از خودگذشتگی دانسته اند و فرمودند که نباید از این دورن غافل شد چرا که کارهای بزرگی در این دوران انجام شده است.