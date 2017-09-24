ثبت درخواست ۱۴۰ نفر از مبلغین و مبلغات کبودراهنگ در سامانه «سجام»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا در جمع کارکنان تبلیغات اسلامی کبودراهنگ از ثبت درخواست ۱۴۰ نفر از مبلغین و مبلغات در سامانه سجام به مناسبت دهه اول محرم خبر داد.

حجت‌الاسلام قمری نیا گفت: شهرستان کبودراهنگ دارای ۳ شهر و ۱۲۸ روستا است که با توجه به هماهنگی به عمل آمده به بیش از ۹۵ درصد روستاها مبلغ و مبلغه اعزام شده است.

وی گفت: مبلغان در دهه اول محرم الحرام به امور اقامه نماز، روضه خوانی سرور و سالار شهیدان بیان احکام و مسائل شرعی و تبلیغ چهره به چهره می پردازند. پ

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی کبودراهنگ گفت: فضای معنوی و فرصتی که در این ایام در پیش روی مبلغان وجود دارد زمینه مناسبی برای انتقال معارف قرآن و اهل بیت(ع) به مخاطبین به‌ویژه جوانان است.

مهدی ترابی در ادامه گفت: اخلاق اسلامی و عمل به سخنان ائمه اطهار(ع) توسط روحانیون باعث خواهد شد مردم از روحانیون الگو پذیری داشته باشند.

وی افزود: موضوع آسیبهای عزاداری مبحثی جدی است که باید با همکاری مردم و روحانیون و هیئات مذهبی از بین برود.

ترابی ادامه داد: روحانیون باید نسبت به آسیب های عزاداری هوشیاری لازم را داشته باشند و از ورود آنها به مراسم عزاداری جلوگیری کنند.