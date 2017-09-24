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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۷

رئیس تبلیغات اسلامی کبودراهنگ خبرداد:

ثبت درخواست ۱۴۰ نفر از مبلغین و مبلغات کبودراهنگ در سامانه «سجام»

ثبت درخواست ۱۴۰ نفر از مبلغین و مبلغات کبودراهنگ در سامانه «سجام»

کبودراهنگ - رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کبودراهنگ از ثبت درخواست ۱۴۰ نفر از مبلغین و مبلغات این شهرستان در سامانه «سجام» به مناسبت دهه اول محرم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا در جمع کارکنان تبلیغات اسلامی کبودراهنگ از ثبت درخواست ۱۴۰ نفر از مبلغین و مبلغات در سامانه سجام به مناسبت دهه اول محرم خبر داد.

حجت‌الاسلام قمری نیا گفت: شهرستان کبودراهنگ دارای ۳ شهر و ۱۲۸ روستا است که با توجه به هماهنگی به عمل آمده به بیش از ۹۵ درصد روستاها مبلغ و مبلغه اعزام شده است.

وی گفت: مبلغان در دهه اول محرم الحرام به امور اقامه نماز، روضه خوانی سرور و سالار شهیدان بیان احکام و مسائل شرعی و تبلیغ چهره به چهره می پردازند. پ

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی کبودراهنگ گفت: فضای معنوی و فرصتی که در این ایام در پیش روی مبلغان وجود دارد زمینه مناسبی برای انتقال معارف قرآن و اهل بیت(ع) به مخاطبین به‌ویژه جوانان است.

مهدی ترابی در ادامه گفت: اخلاق اسلامی و عمل به سخنان ائمه اطهار(ع) توسط روحانیون باعث خواهد شد مردم از روحانیون الگو پذیری داشته باشند.

وی افزود: موضوع آسیبهای عزاداری مبحثی جدی است که باید با همکاری مردم و روحانیون و هیئات مذهبی از بین برود.

ترابی ادامه داد: روحانیون باید نسبت به آسیب های عزاداری هوشیاری لازم را داشته باشند و از ورود آنها به مراسم عزاداری جلوگیری کنند.

کد مطلب 4095579

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