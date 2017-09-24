حجت‌الاسلام موسی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی دهه اول ماه محرم سالجاری ۱۸۰۰ مبلغ و مبلغه بومی و اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به مساجد، مدارس، هیئات مذهبی، ادارات، مراکز دانشگاهی و پایگاه های بسیج این شهرستان اعزام شده اند.

وی گفت: مبلغان برای تبلیغ احکام اسلامی، تبیین ابعاد سیاسی، اجتمایی، اخلاقی، عاطفی و فرهنگی زندگانی پر خیر و برکت اباعبدالله و ترویج فرهنگ عاشورایی در سطح شهرستان به این مراکز اعزام شده اند که طی ۱۲ روز اول ماه محرم بیش از ۱۸۰۰ نفر روز تبلیغ دینی و آیین های عزاداری و فعالیت مذهبی با همکاری ۲۴۵ هیئت مذهبی و ۳۶ هیئت دانش آموزی برگزار خواهد شد.

وی افزود: روحانیون اعزامی در مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) به تبیین اهمیت و فلسفه قیام عاشورا از جمله اقامه نماز اول وقت، احیاء امر به معروف و نهی از منکر و احیاء دین مبین اسلام، روضه خوانی در مناقب سیدالشهداء(ع) و بیان مسائل شرعی و پاسخ به شبهات مردم می پردازند.

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند همچنین از اعزام ۳۸ نفر از مبلغات حوزوی به مناطق مختلف نهاوند خبر داد و افزود: ۳۸ نفر از این مبلغان اعزامی را بانوان مبلغه تشکیل می دهند که به منظور پاسخگویی به سئوالات شرعی بانوان در روستاها مستقر می شوند.

حجت الاسلام محبی ادامه داد: برای اسکان روحانیون غیربومی، ۲۱ خانه عالم در روستا ها در نظر گرفته شده و در صورت کمبود فضا، با هماهنگی های به عمل آمده روحانیون غیر بومی در منازل روستایی استقرار خواهند یافت.

وی از رشد آمار اعزام مبلغ دینی در این شهرستان نسبت به سالهای گذشته خبر داد و گفت: تمامی مساجد شهر و روستای این شهرستان دارای امام جماعت هستند تا نماز را در سه نوبت اقامه کنند.

وی به برنامه های فرهنگی در طول ماه محرم اشاره کرد و افزود: به منظور تبیین احکام و معارف دین در طول ماه محرم برنامه های فرهنگی در سطح مساجد با کمک روحانیون اجرا می‌شود.

وی به برنامه های فرهنگی در نظر گرفته شده اشاره کرد و افزود: اجرای محافل انس با قرآن، تفسیر قرآن، بیان احکام و معارف دینی، برپایی مراسم ویژه شب های احیا و مراسم سوگواری شهادت امام حسین (ع) و تبیین سیاست های مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی اسلامی، عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین محورهای مورد بحث توسط روحانیون مساجد است.