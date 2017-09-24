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۲ مهر ۱۳۹۶، ۸:۰۷

حضور پهلوان زاده در کنگره فدراسیون جهانی شطرنج

حضور پهلوان زاده در کنگره فدراسیون جهانی شطرنج

کنگره فدراسیون جهانی شطرنج در سال جاری میلادی به مدت هشت روز و به میزبانی ترکیه برگزار می شود و رئیس فدراسیون ایران نیز همراه با دبیر خود در آن شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این هشتاد و هشتمین کنگره فدراسیون جهانی شطرنج است که ۱۵ تا ۲۳ مهرماه در آنتالیا ترکیه برگزار می شود. مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج ایران همراه با شهره بیات دبیر این فدراسیون در کنگره آنتالیا شرکت خواهند کرد.

فدراسیون جهانی شطرنج در ماه های پایانی هر سال میلادی، برگزارکننده کنگره جهانی است که در آن ضمن بررسی فعالیت ها و مسابقات برگزارشده، گزارش عملکرد هر یک از کمیته های تخصصی فیده نیز ارائه می شود. همچنین در مورد مهمترین فعالیت های فیده برای سال آینده میلادی هم تصمیم گیری خواهد شد. 

سال گذشته باکو میزبان کنگره جهانی فدراسیون بین المللی شطرنج بود. این کنگره سال ۲۰۱۸ میلادی نیز به میزبانی گرجستان برگزار می شود. 

کد مطلب 4095604
زینب حاجی حسینی

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