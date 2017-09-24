موتورهای بزرگترین هواپیمای جهان روشن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاپیولار ماشین، بزرگترین هواپیمای جهان یک گام به نخستین پرواز آزمایشی خود نزدیکتر شد.

این هواپیما به نام Stratolaumch، توانست برای نخستین بار و به طور موفقیت آمیز تمام موتورهای توربوفن «پرات» و «ویتنی» خود را روشن کند. هرکدام از موتورها ۴هزار کیلوگرم وزن دارند.

این هواپیما ایده پل آلن، یکی از موسسان شرکت مایکروسافت است. آلن قصد دارد با ساخت چنین هواپیمایی محموله های باری را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر به فضا ارسال کند.

Stratolaumch حتی می تواند به جای ماهواره یک فضاپیمایDream Chaser را نیز به فضا ببرد. به عبارت دیگر بزرگترین هواپیمای جهان مانند یک فضاپیمای کوچک عمل می کند که می تواند فضانوردان و محموله های باری را فقط در ۲۴ ساعت به مدار زمین برساند.

قرار بود پرواز های آزمایشی این هواپیما در ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ انجام شوند. اما اکنون آزمایش ها به دلایلی به ۲۰۱۹ میلادی موکول شده است.