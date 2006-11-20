56 روستای استان تهران با بحران آب مواجه هستند

ولی الله قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در برخی روستاهای استان تهران شبکه های آب آشامیدنی به نحوی فرسوده هستند که کار آبرسانی به آنها با تانکرهای سیار انجام می شود و مردم برای تهیه آب دچار مشکلاتی هستند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از علل باقی ماندن شبکه های آب روستایی به وضعیت کنونی عدم تخصیص منابع مالی برای بازسازی این شبکه هاست و شرکت آبفای روستایی با منابع محدود خود و در حد توان کار بازسازی این شبکه ها را انجام می دهد و به طور طبیعی نمی تواند پاسخگوی نیازهای متقاضیان باشد.

قدمی تصریح کرد: بخش قابل توجهی معادل 40 درصد از آب آشامیدنی روستاها بر اثر فرسودگی شبکه های آب از بین می روند که جبران آن تقریبا غیرممکن است که این امر علاوه بر زیان مالی سبب افت فشار در شبکه های آب روستایی می شود..

وی اظهار داشت: تاکنون از ناحیه فرسودگی شبکه آب روستایی 520 میلیارد ریال خسارت به این شرکت وارد شده است و تا زمانی که مشکل شبکه آب این مناطق حل نشود هر روز بر میزان این خسارت افزوده خواهد شد.

وی یادآور شد: مرمت و بازسازی شبکه فرسوده آب استان تهران به بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و این شرکت به اعتباراتی که از محل سفر ریاست جمهوری به شهرستان‌های استان تهران تخصیص داده شده، امیدوار است.

36 هزار خانواده در سطح استان تهران تحت پوشش آبفای روستایی استان تهران هستند.