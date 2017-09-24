آب سخت موجب بروز اگزمای پوستی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان کالج کینگ لندن پی برده اند که قرارگیری پوست در معرض آب سخت باعث آسیب به مانع پوست می شود و حساسیت پوست را به عوامل خطرناکی که در محصولات شوینده روزانه مانند صابون و پودر شستشو وجود دارد افزایش می دهد.

به گفته محققان، pH پوست معمولا اسیدی است، اما آب سخت دارای خاصیت قلیایی بالای است که می تواند pH سطح پوست را افزایش دهد.

آب سخت حاوی میزان بالای یون های کلسیم و منیزیم است که با سورفاکتانت های مانند سولفات لوریل سدیم (SLS) و سولفات اتر لوریل سدیم (SLES) پیوند خورده و به عنوان مواد شوینده و یا مواد خیس کننده عمل می کنند و باعث می شود آنها غیر قابل حل شوند، بدین ترتیب آنها بر روی پوست رسوب می کنند.

تغییر وضعیت به سوی pH قلیایی موجب اختلال در عملکرد طبیعی پوست به عنوان یک مانع فیزیکی می شود و آن را مستعد تجمع باکتری های بیماری زا بالقوه کرده که می تواند منجر به عفونت شود.

سایمون دانبی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «بواسطه آسیب به مانع پوستی، شستشو با آب سخت می تواند در بروز اگزما نقش داشته باشد، بیماری پوستی ای که با بثورات قرمز پوستی و خارش شدید همراه است.»

به گفته محققان، بیماران مبتلا به اگزما در مقایسه با افراد دارای پوست سالم در برابر تاثیرات آب سخت حساس تر هستند.

این افزایش حساسیت با یک بیماری ژنتیکی نقص در مانع پوستی ناشی از جهش در ژن های کدگذاری کننده filaggrin مرتبط است. filaggrin یک پروتئین ساختاری است که برای تشکیل مانع پوست ما در مقابل محیط بیرونی مهم است. بالغ بر نیمی از افراد مبتلا به اگزما حامل ژن filaggrin هستند.

مطالعه جدید نشان می دهد مکانیسمی که از طریق آن یون های کلسیم و منیزیم در آب های سخت، سورفکتانت ها و فیلاگرین ارتباط برقرار می کنند و به مانع پوستی آسیب می رسانند، می توانند در ابتلا به اگزما نقش داشته باشند.