گسترش سریع «سوپر مالاریا» جهان را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان یک واحد تحقیقاتی دارو در بانکوک هشدار داده اند که گسترش مالاریا موسوم به «سوپر مالاریا» بسیار خطرناک است چرا که این نوع انگل در مقابل تمام داروهای ضدمالاریا مقاوم بوده و هیچ دارویی توانایی نابودی آن را ندارد.

در حال حاضر این نوع مالاریا در کامبوج ظاهر شده است اما در بخش های از تایلند و لائوس هم پخش شده و به جنوب ویتنام هم رسیده است.

آرجن داندراپ، سرپرست این واحد تحقیقاتی، اظهار داشته است که «این تهدید بسیار جدی است. این انگل به سرعت در حال گسترش بوده و ما نگرانیم که حتی به آفریقا هم برسد.»

اولین گزینه درمانی مالاریا، artemisinin همراه با piperaquine است، اما به گفته محققان، از آنجائیکه تاثیر artemisinin به مراتب کمتر شده است در حال حاضر این انگل در مقابل piperaquine هم مقاوم شده است.

سالانه حدود ۲۱۲ میلیون نفر در جهان آلوده به مالاریا می شوند. مالاریا با نیش پشه منتقل شده و از مهم‌ترین عوامل مرگ و میر کودکان در جهان است.

امسال دانشمندان علوم پزشکی گفته‌اند که موفق به ساخت یک ماده سمی شده‌اند که طعم آن، پشه‌ها را به خود جذب می‌کند. این روش در کشتن پشه‌های که بیماری مالاریا را انتقال می‌دهند، نتیجه مثبت داشته‌ است.