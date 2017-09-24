تقابل جریانهای سیاسی در اقلیم/ اظهارات ضد و نقیض در خصوص رفراندوم

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در حالی که رای گیری برای برگزاری رفراندوم اقلیم کردستان عراق در کشورهای خارجی از روز گذشته آغاز شده است که تقابل های بین موافقان و مخالفان این مهم در داخل اقلیم خود تشدید شده است.

علاوه بر مخالفت تمامی مسئولان ارشد عراق و همچنین کشورهای مختلف جهان از جمله همسایگان این کشور، در داخل اقلیم نیز مخالفت ها علنی شده و به رسانه های خبری و حتی شبکه های اجتماعی رسیده است.

همزمان با تلاش جدی موافقان برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان عراق، مخالفان این اقدام نیز سعی می کنند با استفاده از ظرفیت های در اختیار در مقابل خواست بارزانی ها به عنوان طراحان این حرکت ایستادگی کنند.

در شرایطی که دولت ترکیه به شدت مخالف برگزاری رفراندوم بوده و حتی اقلیم کردستان عراق را به حمله نظامی تهدیده کرده است که صلاح الدین دمیرتاش یکی از رهبران کرد مخالف دولت که چند ماهی است در زندان به سر می برد از زندان توئیتی را روی صفحه‌ خود منتشر کرده و از برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان عراق حمایت کرده است.

همزمان با این مهم در بعد خارجی بار دیگر سازمان ملل متحد، کشورهای همسایه عراق و اقلیم و حتی عربستان سعودی نیز بار دیگر خواستار توقف با برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان عراق بوده اند که البته مسعود بارزانی هم در تمامی کنفرانس ها و هماوردهای رفراندوم به‌ برگزاری همه‌ پرسی در موعد مقرر تاکید کرده‌ است.

با نزدیک شدن به ایام برگزاری رفراندوم و در فاصله چند ساعت مانده به اجرایی کردن این مهم، روز شنبه پافل طالبانی با انتشار یک بیانیه‌ در پیج فیسبوک خود اعلام کرد که‌ هر دو حزب پارتی و اتحادیه‌ طرح جایگزین سازمان ملل را پذیرفته‌ اند.

با توجه به واکنش گسترده این خبر در رسانه های مختلف بین المللی، وی و اتحادیه‌ میهنی این متن را رد کردند، ابتدا دفتر پافل طالبانی اعلام کرد که‌ پیج وی را هک کردند و بعد خود وی اعلام کرد که‌ مسئول امور رسانه‌ ای وی متنی را جا به‌ جا نشر کرده‌ است.

تنها با فاصله ای اندک از انتشار این خبر از سوی پافل طالبانی انجمن همه‌ پرسی اقلیم کردستان عراق رسما در یک بیانیه‌ اعلام کرد که‌ رفراندوم در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد و بیانیه‌ منسوب به‌ پافل طالبانی مبنای درستی ندارد.

در حالی که جریان رسانه ای نزدیک به مسعود بارزانی و حزب مطبوع وی به شدت به دنبال تکذیب بیانیه فیس بوکی پافل طالبانی بودند که لحظاتی بعد از آن ملا بختیار یکی از سران بلند پایه‌ اتحادیه‌ میهنی رسما اعلام کرد که‌ اتحادیه‌ میهنی طرح جایگزین سازمان ملل را پذیرفته‌ است و صبح شنبه‌ این موضوع را به‌ اطلاع مسعود بارزانی رسما رسانده‌ است.

با توجه به نشر گسترده خبر ملا بختیار در خصوص توقف برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان، سخنان نجم الدین کریم از دیگر سیاسیون اتحادیه‌ میهنی کردستان اعلام کرد که‌ همه‌ پرسی در موعد مقرر خود برگزار می شود.

همچنین دفتر ریاست اقلیم کردستان عراق به‌ بهانه‌ دیدار مسعود بارزانی با وزیر خارجه‌ فرانسه‌ بیانیه‌ ای منتشر کرد و رسما اعلام کرد که‌ رفراندوم از دست بارزانی و احزاب خارج شده‌ است و مردم در مورد آن رای خواهند داد و در روز معین شده‌ برگزارخواهد شد.

خبرها حاکی از آن است که‌ حزب دمکرات کردستان عراق به‌ دنبال برگزاری رفراندوم در تاریخ مورد نظر است، اما بخشی از اتحادیه‌ میهنی از موضع قبلی خود پشیمان شده و با آن به صورت رسمی مخالفت کردند و بخشی دیگر چون نجم الدین کریم بر برگزاری رفراندوم اصرار دارند.

همچنین خبرها از بغداد حاکی از آن است که‌ هیئت اقلیم کردستان و هئیت عراقی به‌ هیچ نتیجه‌ ای دست نیافتند و گفتگوها بدون نتیجه‌ به‌ اتمام رسیده‌ است و تا این لحظه‌ واقعا روشن نیست که‌ آیا واقعا رفراندوم در زمان مقرر خویش برگزار می شود یا نه.