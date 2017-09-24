توجه به مسائل روبنایی و زیرساختی و ایجاد نشاط شهری جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عبدالرزاقی شنبه شب در جلسه شورای شهر قزوین که در تالار مردم برگزار شد در نطق قبل از دستور با تسلیت ایام محرم اظهارداشت: به گفته رهبر انقلاب"درس حسین‌بن‌علی علیه‌السلام به امّت اسلامی این است که برای حقّ و اقامه‌ عدل و مقابله‌ با ظلم باید همیشه آماده بود و هر شخصی به اندازه توان خود در این زمینه به میدان بیاید.

وی اضافه کرد: در تاسی به گفتار و رفتار امام حسین (ع) در امر به معروف و نهی از منکر ابتدا خودم و سپس سایر دوستان را دعوت می کنم به صداقت در گفتار و عمل در خدمت به مردم و دوری جستن ازسیاسی کاری و وارونه نمایی واقعیت های شهر و مدیریت شهری زیرا امروزه به واسطه افزایش سرعت گردش اطلاعات قدرت تشخیص و قضاوت مردم متحول شده است.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: در آغاز فعالیت پنجمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین ضمن توجه به مسایل جاری و رو بنایی به مسایل زیرساختی شهر هم باید توجه بیشتر و عمیق تری شود.

معضلات شهری فراوان است

عبدالرزاقی گفت: شهر و شهرداری قزوین از معضلات بی شماری رنج می برد و در صدر همه این مشکلات موضوع تامین منابع مالی شهرداری و وضعیت نامطلوب اقتصاد شهریست که متاسفانه در گذشته بخش زیادی از منابع مالی پروژه ها و هزینه های جاری شهرداری از فروش ثروت و زمین های شهر تامین شده که نتیجه آن بدهی سنگینی است که برای مدیریت شهری فعلی باقیمانده است.

وی بیان کرد: از سرپرست شهرداری قزوین انتظار داریم با بررسی عقد قراردادهای تعهدآور غیر ضروری گذشته اگر این پروژه ها را بر خلاف منافع مردم و شهر دیدند جلوی آن را بگیرند.

عضو شورای شهر قزوین یادآورشد: محله های هادی آباد و آبشار با معضلات و مشکلات فراوانی مواجهند و بافت قدیمی و کوچه های باریک این محلات میزان آسیب پذیری در حوادث را افزایش می دهد و معابر و کوچه های این محلات مانع خدمت رسانی در روزهای عادی و همچنین در مواقع بحرانی است لذا ضروریست حوزه شهرسازی و همچنین خدمات شهری شهرداری برنامه های خود را در این خصوص ارایه کنند.

وی گفت: این محلات از لحاظ سرانه فضای سبز و ورزشی نیز وضعیت مناسبی ندارند و باید مدیریت شهری با رویکردی که در توسعه و گسترش پروژه های محله محور دارند به این محلات نیز توجه ویژه ای داشته باشند.

عبدالرزاقی اظهارداشت: موضوع رونق گردشگری یکی از شعارهای اصلی مدیریت شهری در بهبود اقتصاد شهری قزوین بوده و از اقدامات اساسی برای دستیابی به این هدف، متمایز کردن هویت تاریخی و فرهنگی قزوین از سایر شهرهاست.

وی اضافه کرد: متأسفانه المان سازی ها و اقدامات انجام شده در مبلمان، منظر و سیمای شهری سنخیت و همخوانی مناسبی با هویت تاریخی شهر قزوین ندارند و ورودی های اصلی شهر قزوین تاثیر زیادی در شکل گیری ذهنیت مسافران و گردشگران از هویت تاریخی شهر قزوین خواهند داشت که باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو شورای شهر قزوین بیان کرد: گزارش هایی در مورد وضعیت نشاط در شهرها و کلان شهرهای کشور در فضای مجازی منتشر شده که قزوین در میان افسرده ترین شهرها عنوان شده که فارغ از صحت و سقم آن برای شهری که همیشه در خلق هنر و دانش پیشرو بوده و تاریخ فرهنگی آن سرشار ازجشن ها و مراسم نشاط آور وانسجام آور اجتماعی است این وضعیت فرهنگی و اجتماعی مطلوب نیست.

وی اضافه کرد: کمبود مراکز تفریحی و شادی بخش، سرانه پایین مراکز ورزشی و فضای سبز، کم‌توجهی وبی‌توجهی به اعیاد و مناسبت‌ های شادی ‌بخش، نبود آموزش لازم به خانواده‌ها در زمینه چگونگی تزریق شادی و نشاط در فضای خانه، پر استرس کردن فضاهای شهری، آلودگی‌های سمعی و بصری و زیست محیطی، کم‌توجهی به استفاده از روان شناسی رنگها در تزئینات وتبلیغات شهری وجایگزین شدن تدریجی تفریحات ناسالم به دلیل نبودن تفریحات سالم در شهر بخشی از عوامل نبود شادابی در شهر است.

عبدالرزاقی توسعه ورزش های همگانی از طریق توسعه اماکن ورزشی محلات و وارد کردن آن به فعالیتهای روزمره خانواده ها بویژه بانوان و جوانان را از اثربخش ترین اقدامات در ایجاد سلامتی روحی و جسمی شهروندان دانست و از سرپرست شهرداری خواست برنامه جامعی در خصوص افزایش سلامت و ایجاد نشاط در شهروندان تدوین کرده و به شورای شهر ارائه دهد.

وی ایجاد عدالت و نبود تبعیض در حوزه درون سازمانی و عرصه شهری را از شرایط لازم برای دستیابی به توسعه سازمانی و شهری عنوان کرد و گفت: جذب، بکارگیری و تبدیل وضعیت قراردادی افراد به خاطر روابط فامیلی، باندبازی بدون در نظرگرفتن شایستگی و توانمندی افراد برخلاف اصول مدیریتی و مانع حرکت به سمت توسعه است.

عضو شورای شهر قزوین یادآورشد: برخلاف آنچه گفته شده از زمان استقرار شورای پنجم تاکنون، فردی جذب شهرداری نشده وتبدیل وضعیت قرارداد کاری هم صورت نگرفته ولی اطلاعاتی داریم که برخی مدیران ارشد در اواخر دوره مدیریت قبلی بدون طی مراحل قانونی و گذراندن آزمون در حال تبدیل وضعیت هستند در حالی که هنوز افرادی در شهرداری حضور دارند که پس از گذشت سالها نوع قرارداد حجمی آنها تغییری نکرده است.

وی از سرپرست شهرداری قزوین که علی رغم مشکلات مالی، در آغاز سال تحصیلی حقوق پرسنل زحمتکش شهرداری را بموقع و همزمان پرداخت کرده اند تشکر کرد و از وی خواست در اسرع وقت گزارشی دقیق از تبدیل وضعیت و جذب کارکنان در ماه های آخر منتهی به شورای پنجم تهیه و به شورا ارایه دهد وهمچنین شیوه نامه جذب و ارتقای پرسنل شهرداری را هم طبق اصول علمی تدوین و عملیاتی کند.