روزانه ۴۰۰ هزار نفر درقزوین با ناوگان عمومی جابجا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن ایرانخواه شنبه شب در جلسه شورای شهر قزوین با ارائه گزارشی از وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی اظهارداشت: سالانه بالغ بر ۵۰ میلیون نفر توسط ۲۶۰ دستگاه اتوبوس در شهر قزوین جابجا می شوند و این آمار نشان می دهد اگر ناوگان خود را تجهیز کنیم این استقبال بیشتر هم می شود.

وی بیان کرد: در شهر قزوین همچنین روزانه ۳۰۰ هزار نفر توسط یک هزار دستگاه تاکسی و ۱۰۰ هزار نفر با ۲۶۰ دستگاه اتوبوس شهری جابجا می شوند و بعد از تهران شاید دومین شهری هستیم که بیشترین تردد در آن با ناوگان عمومی صورت می گیرد.

۱۲ هزاردانش آموز توسط سرویس های مدارس جابجا می شوند

ایرانخواه یادآورشد: با ساماندهی انجام شده تاکنون ۴۰۰ دستگاه مینی بوس برای جابجایی هشت هزار دانش آموز و ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی برای جابجایی ۴ هزار دانش آموز ساماندهی و پیش بینی شده و ۴ هزار نفر هم با تاکسی به مدرسه خواهند رفت.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین تصریح کرد: اجرای طرح بی آر تی در شهر قزوین از امور ضروری است که از شورا و سرپرست شهرداری انتظار داریم این موضوع را با جدیت پیگیری کنند تا کار عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: بستر لازم برای اجرای طرح بی آر تی مهیا شده و از شورا درخواست می شود برای خرید ۲۵ دستگاه اتوبوس ویژه طرح موافقت کنند تا نیاز خود را تامین کنیم.

ایرانخواه اظهارداشت: در اجرای این طرح از بسیاری از شهرها عقب هستیم و باید بسرعت آن را عملیاتی کنیم تا بتوانیم به افزایش تقاضای سفر پاسخ مثبت دهیم.

وی اضافه کرد: با صراحت باید گفت در زمینه جابجایی با ناوگان حمل و نقل عمومی مردم قزوین در فشار هستند و باید برای رفاه آنها اقدام کنیم و مشکلات اجرایی را هم متحمل شویم تا در آینده با مشکلات ترافیکی بیشتری مواجه نشویم.