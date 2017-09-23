کمیسیون عالی انتخابات در کرکوک از سوی اتحادیه میهنی محاصره شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی کردستان ۲۴ اعلام کرد دفتر کمیسیون عالی انتخابات و همه‌پرسی در کرکوک از سوی نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی کردستان محاصره شده است.

این رسانه نزدیک به حزب دمکرات کردستان ساعاتی پیش، اعلام کرد نیروهای امنیتی حزب اتحادیه میهنی کردستان اقدام به محاصره دفتر کمیسیون عالی انتخابات و همه‌پرسی در کرکوک کردند و مانع از انجام فعالیت آنها شدند.

این در حالی است که شبکه مذکور در مدت زمانی کمتر از ۱۰ دقیقه این خبر را از صفحه سایت خود برداشت و در اخبار فوری تلویزیون نیز آن را حذف کرد.

گفته می شود این اقدام در پی اعلام یکی از مسئولان عالی اتحادیه میهنی کردستان در کرکوک مبنی بر مخالفت آنان با برگزاری همه‌پرسی در این استان انجام گرفته است.