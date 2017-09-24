اجرای طرح بی آر تی برای کاهش ترافیک در قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حکمت الله داودی شنبه شب در جلسه شورای شهر قزوین که در تالار مردم برگزار شد اظهارداشت: اجرای طرح بی آر تی شروع خوبی است برای بهبود وضعیت ترافیکی شهر تابتوانیم تردد مردم را تسهیل و تسریع کنیم.

وی اضافه کرد: در خیابان طالقانی به علت نداشتن شرایط لازم فعلا نمی توانیم طرح بی آر تی را اجرا کنیم اما برای خیابان نوروزیان شرایط فراهم شده است.

داودی بیان کرد: طرح خیابان انصاری شرقی متاسفانه متوقف شده و اگر بلوار اجرا می شد مشکلات ما کاهش می یافت که انتظار داریم در دو ماه آینده برای تعیین تکلیف این پروژه نیز اقدام شود.

در ادامه احد چگینی عضو دیگر شورای شهر قزوین اظهار داشت: برای راه اندازی BRT می بایست نیاز سنجی های درستی با کمک شهروندان صورت گیرد تا در اجرا مشکلات کمتر شود.

وی بیان کرد: در اجرای خطوط BRT می بایست برای وسایل نقلیه شخصی محدودیت هایی در نظر گرفت و تعداد ایستگاه های مسیر اتوبوس را کاهش داد تا سرعت جابجایی بیشتر شود.

حدیثه قافله باشی دیگر عضو شورا نیز گفت: خیابان نوروزیان ترافیک روانی دارد و شاید اجرای طرح بی آر تی فقط به وضعیت ترافیک نظم بیشتری دهد و باید سایر مسیرها برای اجرای طرح بررسی شود.

وی بیان کرد: اگر طرح در خیابان نوروزیان اجرا شود مجریان طرح باید جوابگوی حجم جمعیت و ترافیک سرریز در پل های نادری و سبزه میدان باشند تا ترافیک این مناطق بیشتر نشود.

فرج الله فصیحی رامندی عضو دیگر شورای شهر قزوین هم گفت: در حال حاضر بودجه شهرداری قزوین ۵۶۰ میلیارد تومان است که ۹۰ درصد آن بدهی است و باید پرداخت شود.

وی بیان کرد: آنچه موجب نگرانی شورای شهر قزوین شده سودهای پرداختی بابت بدهی به بانک عامل است و اگر پروژه ها فعال بود مشکلات کمتر می شد اما مشمول زمان شده و دچار ضرر و زیان شده ایم.

فصیحی رامندی تصریح کرد: پرداخت ماهانه دو میلیارد تومان بابت بدهی به بانک مشکل ساز شده و باید این وضعیت تعیین تکلیف شود.

سعید دقیقی هم گفت: فروش زمین به عنوان سرمایه های شهری برای تامین منابع مالی منطقی نیست و باید برای درآمدهای پایدار فکری اساسی کنیم تا ثروت های شهری اینگونه هدر نرود.