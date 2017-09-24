پیام ظریف برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جواد ظریف در اینستاگرام به مناسبت فرارسیدان هفته دفاع مقدس نوشت:

در هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره همه رزمندگان و جانبازان و آزادگان که بهترین فرزندان این سرزمین اند، بویژه آنان که سخاوتمندانه با خون پاکشان که عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران را تضمین کردند و اکنون در کنار سرور و سالارشان، اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران وفادارش متنعمند گرامی باد.

قسم به هر یک از شما

شما که هر یک از جهان فراترید

و از حماسه برترید

شما که پاسدار مرزهای دانش و حماسه‌اید

قسم به هر یک از شما:

که نامتان، درون قلب‌های ماست

هماره تا بود وطن

همیشه تا بود جهان

امید با شما دوباره پا گرفت،

بلند باد نامتان!