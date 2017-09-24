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۲ مهر ۱۳۹۶، ۵:۴۵

در اینستاگرام منتشر شد؛

پیام ظریف برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس

پیام ظریف برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار مطلبی در فضای مجازی، هفته دفاع مقدس و یاد رزمندگان و شهدا را گرامی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جواد ظریف در اینستاگرام به مناسبت فرارسیدان هفته دفاع مقدس نوشت:

در هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره همه رزمندگان و جانبازان و آزادگان که بهترین فرزندان این سرزمین اند، بویژه آنان که سخاوتمندانه با خون پاکشان که عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران را تضمین کردند و اکنون در کنار سرور و سالارشان، اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران وفادارش متنعمند گرامی باد.

قسم به هر یک از شما

شما که هر یک از جهان فراترید

و از حماسه برترید

شما که پاسدار مرزهای دانش و حماسه‌اید

قسم به هر یک از شما:

که نامتان، درون قلب‌های ماست

هماره تا بود وطن

همیشه تا بود جهان

امید با شما دوباره پا گرفت،

بلند باد نامتان!

کد مطلب 4095915

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