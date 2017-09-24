پیام ظریف برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جواد ظریف در اینستاگرام به مناسبت فرارسیدان هفته دفاع مقدس نوشت:
در هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره همه رزمندگان و جانبازان و آزادگان که بهترین فرزندان این سرزمین اند، بویژه آنان که سخاوتمندانه با خون پاکشان که عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران را تضمین کردند و اکنون در کنار سرور و سالارشان، اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران وفادارش متنعمند گرامی باد.
قسم به هر یک از شما
شما که هر یک از جهان فراترید
و از حماسه برترید
شما که پاسدار مرزهای دانش و حماسهاید
قسم به هر یک از شما:
که نامتان، درون قلبهای ماست
هماره تا بود وطن
همیشه تا بود جهان
امید با شما دوباره پا گرفت،
بلند باد نامتان!
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