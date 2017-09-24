به گزارش خبرگزاری مهر، امان الله شجاعی اظهار داشت: موقعیت استان بوشهر نسبت به سایر استانهایی که سرمایه گذار چینی آنها را مورد بررسی قرار داده بهتر است.
وی افزود: وجود منطقه ویژه، گمرک، دریا و احتمالا منطقه آزاد بوشهر، از ظرفیتها و امتیازات سرمایه گذاری در بوشهر است که طرف چینی میتواند از آن بهره ببرد.
مدیران شرکت فوشینگ چین برای سرمایه گذاری و تولید لعاب چینی (مواد اولیه ظروف چینی) به استان بوشهر سفر کردهاند، میزان سرمایه گذاری در فاز نخست این پروژه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان و ظرفیت تولید هم ۹ هزار تن در هر ماه است.
علاوه بر بوشهر، مدیران شرکت فوشینگ، ظرفیت استانهای مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد را هم مورد بررسی قرار دادهاند ضمن اینکه بر اساس اعلام مدیران شرکت چینی، در فاز نخست این پروژه ۴۰ تا ۵۰ نفر و در فاز ۲ تا ۱۵۰ نفر اشتغال ایجاد میشود.
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