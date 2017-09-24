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۲ مهر ۱۳۹۶، ۷:۵۲

معاون استاندار بوشهر:

زیرساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری در بوشهر فراهم است

زیرساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری در بوشهر فراهم است

بوشهر - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار بوشهر گفت: زیرساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری در بوشهر فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید زرین فر در نشست با یک گروه سرمایه گذاری بخش خصوصی کشور چین با اشاره به ظرفیت‌های استان بوشهر برای سرمایه گذاری صنعتی اظهار داشت: موضوع دریا، مهم‌ترین ظرفیت استان بوشهر برای سرمایه‌گذاری است و این امر می‌تواند به سرمایه‌گذاران برای صادرات محصولاتشان کمک کند.

وی بیان کرد: زیرساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری، طرف چینی در بوشهر فراهم است و تمام نیازمندی‌ها در زمینه آب، برق، گاز و زمین در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر آماده است.

معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه این استان از نظر زیرساخت‌های مخابراتی و فیبرنوری جزو استان‌های پیشتاز است، گفت: ظرفیت مطلوب مخابراتی استان بوشهر این امکان را برای طرف چینی فراهم می کند تا ارتباطات خود با دفتر مرکزی آن شرکت در چین به راحتی دنبال کند.

زرین‌فر با قدردانی از مدیران شرکت چینی برای انتخاب استان بوشهر برای تولید لعاب در قالب یک گروه صنعتی، اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با توجه به شرایط، بهترین موقعیت را برای سرمایه گذاری شرکت چینی دارد.

وی خاطر نشان کرد: در کنار منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر، شهرک‌های صنعتی بوشهر، دشتی و تنگستان هم فرصت خوبی برای سرمایه گذاری طرف چینی است. ارتباط خوب مدیران استان بوشهر با هم از دیگر ظرفیت‌های مطلوب برای حضور سرمایه گذاران است و ما در این پروژه طرف چینی را شریک خود می‌دانیم.

کد مطلب 4095925

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