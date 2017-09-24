سر بی کلاه پرستاران از دعوای تعرفه ای/سرنوشت قانون ۱۰ساله

به گزارش خبرنگار مهر، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در تابستان سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از آن روز تا کنون جامعه پرستاری کشور چشم انتظار توجه مسئولین امر به اجرایی شدن این قانون است.

از همین رو، نمایندگان جامعه پرستاری در این سال ها بارها و بارها با مقامات وزارت بهداشت، وزارت رفاه، شورای عالی بیمه، ریاست جمهوری، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سایر مسئولین امر، جلسات و گفتگوهایی داشته اند که حاصل آنها شنیدن وعده هایی بوده است که هنوز محقق نشده است. در همین حال، سال گذشته بود که وزارت بهداشت تصمیم گرفت سرانجام تعرفه های پرستاری را به شورای عالی بیمه بفرستد که در این یک سال، هیچ اتفاق مثبتی در این شورا برای پرستاران رخ نداده است. حالا نمایندگان صنفی پرستاران، خواسته های خودشان را با وزیر رفاه و شورای عالی بیمه مطرح کرده اند و توقع دارند به این انتظار ۱۰ ساله پایان داده شود.

در همین ارتباط، محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار، معتقد است؛ در حالی بین گروه های پزشکی نزاع بر سر کم و زیاد شدن تعرفه ها بالا گرفته که برای گروه پرستاری اساساً تعرفه ای تعیین نشده و این در حالی است که بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می گذرد.

وی با اشاره به اینکه تعرفه های خدمات پرستاری بایستی در شورای عالی بیمه مطرح و پس از تایید به تصویب هیئت دولت برسد، افزود: هر خدمتی که در مراکز درمانی ارائه می شود دارای تعرفه است و این در حالی است که گروه پرستاری بیشترین خدمات سلامت را به مردم ارائه می دهند اما تنها گروهی هستند که خدمات آنها تعرفه ندارد.

دبیرکل خانه پرستار تاکید کرد: جامعه پرستاری انتظار دارد با توجه به گذشت بیش از ۱۲ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تاکید بر آن در برنامه ششم، هرچه سریع تر توسط دولت اجرایی شود.

جامعه پرستاری به عنوان پیشقراول خدمات رسانی به بیماران بستری در بیمارستان های کشور، همواره از دریافت حقوق مادی و معنوی که استحقاق آن را دارد، محروم بوده است. بطوریکه در حال حاضر خدماتی را ارائه می دهد که هزینه های آنها به جیب کادر پزشکی می رود و تنها دلیل آن نیز، نبود تعرفه مصوب برای پرستاری است.

از همین رو، حمید سالاری عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور، اجرایی نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری آن هم بعد از گذشت ۱۰ سال از تصویب آن را، مبهم و مشکوک می داند و می گوید: بر جا ماندن قانون تعرفه گذاری در طی این چند سال به رغم دستورات متعدد مقامات رده بالای کشور، موجب شکل گرفتن سئوالی در اذهان جامعه پرستاری شده است که چرا و چه اراده ای بر این امر سایه انداخته که قانون مصوب مجلس و مورد تایید تمامی نهادهای ذی ربط معلق مانده است.

وی می افزاید: جامعه پرستاری از وزارت رفاه و شورای عالی بیمه خواستار است که در خصوص تعرفه گذاری خدمات پرستاری کمی مهربانتر و مسئولانه تر موضع گیری و کمک نمایند تا جامعه پرستاری در این خصوص و به آرامش بیشتری دست یابد.

در بررسی برنامه ششم توسعه کشور در مجلس، موضوع تعرفه های پرستاری نیز مورد توجه و تاکید نمایندگان قرار گرفت و از همین رو، مصوب شد که هزینه های اجرای این قانون از محل درآمدهای بیمارستانی تامین و به پرستاران پرداخت شود. بر همین اساس، جامعه پرستاری انتظار دارد با توجه به تاکید قانون برنامه ششم، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به مرحله اجرا برسد.