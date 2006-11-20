ناتو وسوسه پیوستن مردم افغانستان به طالبان را از بین می برد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری فرانسه، تونی بلر دریک کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان درکابل گفت : ناتو باید به توسعه افغانستان به کانون فعال مبارزه با شورش طالبان متعهد باشد.



بلر مدعی شد: افغانستان از سقوط طالبان در اواخر سال 2001 به پیشرفت زیادی دست یافته است.



وی افزود : برگزاری اجلاس ناتو در 28 نوامبر در ریگا (لتونی )، زمان درستی است که کانونهای فعال را به وجود خواهد آورد که نیازمند ماندن درافغانستان است . همانطور که افغانستان به سوی پیشرفت حرکت کرد. ما دوباره به این دید و اعتقاد که ما را به اینجا آورد و این اعتقاد که باید دراینجا بمانیم، تا کارمان انجام شود ، برسیم .



بلر در پاسخ به این سوال که آیا غرب، تمرکز روی افغانستان را ازدست داده است؟ پذیرفت : مقاومت اخیر طالبان قویترازآن چیزی است که پایان تابستان انتظار می رفت.



وی دراین کنفرانس خبری مشترک خاطرنشان کرد: مطمئنا ازدیدگاه ما مهم این است که پیشرفتی را که حاصل شده است؛ برای تجدید قوای مردم نشان دهیم. این موضوع چیزی است که انجام آن ارزشمند است .



نخست وزیر انگلیس بابیان اینکه همکاری بین المللی درمسیری قراردارد که تهدید کننده است، گفت : مهم است با همه از جمله همه همسایگان افغانستان کار کنیم تا این اطمینان حاصل شود که ما می دانیم یک دلیل مشترک در آنجا قراردارد.



بلر تاکید کرد: ناتو قادرخواهد بود هرگونه وسوسه مردم(افغانستان) برای پیوستن به طالبان را از بین ببرد، این درصورتی است که ما روی بازسازی، توسعه و پیشرفت اقتصادی و همچنین امنیت تاکید کنیم .



تونی بلر روز گذشته در سفربه اسلام آباد در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعلام کرد که نظامیان انگلیسی به مبارزه با طالبان درافغانستان به منظورجلوگیری از گسترش افراط گرایی در این کشور ادامه خواهند داد.