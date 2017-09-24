هندمینی؛بخشی بدون تعریف در نقشه تقسیمات کشوری

خبرگزاری مهر-گروه استان ها؛جمال دارابی: بخش هندمینی در مهر ماه سال ۱۳۹۳ از دهستان به شهر ارتقا یافت که به واسطه قرار گرفتن سد سیمره و مجموعه نیروگاه تولید برق در محدوده آن و همچنین پل ارتباطی تلخاب به استان لرستان از اهمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیادی برخوردار است.

شهر چشمه شیرین به عنوان مرکز این بخش ،بواسطه اینکه در نقشه تقسیمات کشوری و در مصوبه هیئت دولت اسمی از آن ذکر نشده با مشکلات اداری زیادی روبرو شده است و با وجود گذشت سال ها از این ارتقا ،هنوز نتوانسته شاهد استقرار امکانات و ادارات مرتبط باشد.

عضو شورای شهر چشمه شیرین (بخوانید روستای چشمه شیرین) در این مورد به خبرنگار مهر می گوید: نداشتن زیر ساخت های عمرانی و شهری مناسب و عدم استقرار شهرداری باعث شده است که خدمات رسانی به شکل مطلوب به ساکنان صورت نگیرد.

حمید کارگرتاکید کرد: عمده مسائلی که در مورد بخش هندمینی و شهر چشمه شیرین وجود دارداشتغال، جلوگیری از مهاجرت ،توسعه و پیشرفت ایستگاه های پمپاژ آب از سد و دریاچه سیمره به زمین های کشاورزی و پیگیری استقرار ادارات مختلف در این بخش است.

دلایل قید نشدن تقسیمات کشوری در مورد بخش هندمینی

معاون امورعمرانی استانداری ایلام هم دراین مورد به خبرنگار مهر گفت: وقتی در هیت دولت درموردتقسیمات کشوری صورتجلسه ای تایید می گردد براساس دو نوع سازوکار است که یا مراکز بخش و شهر های مرکز بخش در صورت جلسه قید می گردند و یا قید نمی شوند که درموردچشمه شیرین ، سیوان و کارزان این امر صورت نگرفته است.

شاپور پولادی اضافه کرد: در حوزه معاونت سیاسی استانداری ایلام پیگیری های لازم صورت گرفته شده است و طرح توجیهی لازم تهیه شده و به مرکز ارسال شده است که بحث شهر شدن این سه مرکز بخش ،مطابق قانون لحاظ شودو باید تا زمان ابلاغ صبر کرد.

وی ضمن تاکید بر پیگیری این موضوع گفت: بلافاصله پس از ابلاغ ،بحث استقرار شهرداری و نیروی انسانی آن انجام خواهد شد.

چشمه شیرین اکنون با شورای سه نفره روستایی اداره می گردد و گرچه با نصب دستگاه عابر بانک و استقرارشعبه اداره جهاد کشاورزی سعی شده به قسمتی از مطالبات مردم پاسخ داده شود ولی واقعیت های موجود نشان از فاصله زیادسیمای آن با سیمای یک شهر را دارد.

استقرار پاسگاه انتظامی در محدوده بخش ، شبانه روزی شدن مرکز بهداشتی درمانی و ارائه حداقل های خدمات بهداشتی ،استقرار شهرداری و حضور حداقل یک شعبه بانکی از جمله مهمترین نیازهای فعلی این بخش است که می تواند با ایجاد شرایط مناسب ،نقشی خوب در توسعه و پیشگیری از مهاجرت ساکنان به حاشیه شهرها را داشته باشد.