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۲ مهر ۱۳۹۶، ۷:۵۳

رئیس پلیس راه استان ایلام خبر داد:

مرگ کارگر شرکت راهسازی در حادثه رانندگی

مرگ کارگر شرکت راهسازی در حادثه رانندگی

ایلام-رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: برخورد یک دستگاه کامیون با عابر پیاده در محور ایلام - مهران باعث مرگ این عابر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا همتی زاده گفت: فردی که در این حادثه رانندگی جان باخت از کارگران (نگهبان)شرکت راهسازی این محور بود.

وی گفت: این حادثه ساعت ۱۹:۳۵ دیروز در کیلومتر ۱۴ محور ایلام-مهران ، بعد از تونل راه کربلا اتفاق افتاد.

کد مطلب 4095937

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