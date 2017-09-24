مرگ کارگر شرکت راهسازی در حادثه رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا همتی زاده گفت: فردی که در این حادثه رانندگی جان باخت از کارگران (نگهبان)شرکت راهسازی این محور بود.
وی گفت: این حادثه ساعت ۱۹:۳۵ دیروز در کیلومتر ۱۴ محور ایلام-مهران ، بعد از تونل راه کربلا اتفاق افتاد.
ایلام-رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: برخورد یک دستگاه کامیون با عابر پیاده در محور ایلام - مهران باعث مرگ این عابر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا همتی زاده گفت: فردی که در این حادثه رانندگی جان باخت از کارگران (نگهبان)شرکت راهسازی این محور بود.
وی گفت: این حادثه ساعت ۱۹:۳۵ دیروز در کیلومتر ۱۴ محور ایلام-مهران ، بعد از تونل راه کربلا اتفاق افتاد.
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