مذاکرات هیأت کُرد و ائتلاف ملی عراق در بغداد با شکست مواجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «شفق نیوز»، ائتلاف ملی عراق اعلام کرد که با همه پرسی کردستان شدیدا مخالف است و یادآور شد که مذاکره با هیأتی که از کردستان عراق به بغداد آمده بود، بی نتیجه ماند.

علی العلاق یکیاز اعضای ائتلاف ملی گفت: همه مذاکرات با هیأت کُرد که به بغداد سفر کرده بودند بی نتیجه ماند. وی افزود که ائتلاف ملی از این به بعد هیچ مذاکراتی با طرف های کُرد نخواهد داشت مگر اینکه همه پرسی لغو شود.

العلاق که در یک نشست خبری حضور پیدا کرده بود و به سوالات خبرنگاران پاسخ می داد در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا احتمال دارد دولت عراق برای جلوگیری از همه پرسی کردستان از گزینه نظامی استفاده کند گفت: دولت هیچ علاقه ای ندارد که مشکلات خود را با جنگ حل و فصل کند همه امکانات برای حل مشکلات از راهکار دیپلماتیک را در اختیار داریم.