شناسایی و تجمیع اطلاعات صنایع آلاینده استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی محمدی صبح یکشنبه در نشست با فعالان صنعتی استان بوشهر اظهار داشت: صنایع باید توجه ویژه‌ای به حوزه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی داشته باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تصریح کرد: صنایع و بنگاه‌های اقتصادی استان با حضور در دوره‌های آموزشی و همایش‌ها و نمایشگاه‌های مختلف، دانش کارکنان خود را در زمینه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی افزایش دهند.

وی رعایت اصول یکپارچگی در الزامات، اجرا و ممیزی واحدهای صنعتی، معدنی را به عنوان یکی از اهداف دستورالعمل‌های بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی عنوان کرد و افزود: در استان بوشهر اقدامات خوبی به منظور اطلاع رسانی وفرهنگ سازی بنگاه‌های اقتصادی انجام شده است.

حسینی محمدی با اشاره به همکاری برخی از دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه تحقق اهداف مورد نظر در این حوزه، بیان کرد: به‌منظور برنامه ریزی مناسب در راستای رفع و یا کاهش آلایندگی، شناسایی و تجمیع اطلاعات صنایع آلاینده سال ۱۳۹۵ انجام شده است.

وی با اشاره به قانون اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی، خاطرنشان کرد: گزارش انحراف مصرف انرژی برخی از واحد های پتروشیمی نیز پیگشیری و گزارش آن ارسال شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از عضویت در کمیته‌های فنی و ایمنی در محیط کار و مشارکت در برگزاری سمینار ایمنی و بهداشت خبر داد و افزود: در راستای بهبود فعالیت‌ها در این زمینه از همه ابزارها استفاده می‌کنیم.